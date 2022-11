Počas svojho života sa zamilujeme do 3 osôb a spoznáme 3 typy lásky. Každú z iného dôvodu

Byť do niekoho zamilovaný je bežná vec. Podľa psychológov sa však počas svojho života zamilujeme len do troch typov ľudí. Každý z nich nám do života prinesie nový druh lásky, ktorá nás nejakým spôsobom zraní, sklame, ale tým pádom aj obohatí a posilní. Toto sú teda tri typy lásky, s ktorými sa môžme stretnúť.

Popísal ich portál Tapoos.

1.typ: Láska zo strednej

Prvé reálne lásky zažívame na strednej škole. Je to obdobie nášho života, keď sme ešte veľmi mladí a nerozvážni a preto sa dívame na svet cez ružové okuliare. Myslíme si, že tieto lásky budú trvať už navždy. Aj keď možno cítime, že vzťah nie je presne taký, ako by sme chceli, stále máme potrebu s niekým chodiť, držať sa za ruky na ulici, či vymieňať si zamilované pohľady pred priateľmi.

V tomto čase sme ochotní ignorovať všetko, čo nám ostatní hovoria, pretože naše srdce je presvedčené, že to, čo zažíva, je pravá láska. A chce si ju udržať za každú cenu. Sme ochotní obetovať všetko. Pri tomto type lásky nás viac zaujíma to, ako sa na nás pozerajú druhí, než to, ako sa vidíme my sami. A to dokonale zapadá do nádhernej predstavy, ktorú o láske máme .

2. typ: Ťažká láska

Druhá láska nás poúča prostredníctvom tvrdých lekcií. V tomto type lásky sa totiž stretávame s bolesťou a väčšina ľudí skončí so zlomeným srdcom. Stále máme ešte svoju dokonalú predstavu o láske, no postupne zisťujeme, že to nie je tak, ako sme si mysleli. Hoci sa veľa krát popálime, stále robíme tie isté rozhodnutia a skúšame tie isté veci, pretože si myslíme, že tentokrát to už bude iné, no opak je pravdou.

Tvorba zlých rozhodnutí nás vedie k nesprávnym ľuďom a dostávame sa do nevyvážených vzťahov, takže máme pocit, že sa nachádzame na emocionálnej horskej dráhe. V tomto type lásky sa hlavne usilujeme aby vydržala a netrápi nás, či je skutočná, a či vôbec existuje. Veľa ľudí si to ani neuvedomuje, no v tomto type lásky ostane po celý život a tretí typ ani nezažije.

3. typ: Nečakaná láska

Tento typ prichádza tak rýchlo, až to nie je možné. Nedokážeme si ani vysvetliť to spojenie, ktoré nás priťahuje k druhej osobe. Proste niekoho stretneme a zrazu sa nám zdá, akoby všetko bolo tak, ako má byť. Je to kvôli tomu, že sa konečne nemusíme snažiť, aby sme boli niekým iným. Sme jednoducho sami sebou. A tá druhá osoba nás preto akceptuje, rovnako ako my akceptujeme ju.

Netušili sme, že táto láska sa objaví v našom živote, a preto sa nemusíme držať žiadnych pravidiel a byť opatrní. Odstraňuje všetky zaužívané predstavy, ktoré sme mali v mysli o tom, ako by mala láska vyzerať. Zisťujeme, že nemusí byť len taká, akú sme si ju predstavovali, aby bola skutočná. Stanovujeme si vlastné pravidlá.

Niekedy nám trvá aj celý život, kým túto lásku objavíme. Kým nájdeme niekoho, kto by nás miloval rovnakým spôsobom, ako milujeme my jeho. No ak sa nám to podarí, až vtedy zažijeme to najšťastnejšie obdobie, tú najväčšiu a epickú lásku, o ktorej čítame v knihách.