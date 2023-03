Ste asexuálom? Toto je 10 znamení, ktoré vám potvrdia, že áno

Viete, kto je to asexuál? Je to človek, ktorého nikto eroticky nepriťahuje – teda ani muži, ani ženy a nemá ani žiadnu túžbu viesť sexuálny vzťah. Asexulita je však omnoho komplikovanejšia a pre každého môže znamenať niečo iné. Existujú asexuáli, ktorí prežívajú emocionálnu príťažlivosť, či dokonca dokážu zotrvať v riadnom vzťahu. Na druhej strane sú tu takí, ktorí o vzťah a sex nemajú ani ten najmenší záujem.

Patríte aj vy k asexuálom? Zistíte to na základe týchto znakov, ktoré spísal portál Thought Catalog.

#1 Viete povedať, ktorý človek je atraktívny, no jednoducho vás nepriťahuje

Dokážete rozoznať príťažlivého človeka už na kilometre. Dokážete oceniť jeho nádherné, vypracované telo a opálenie, dlhé nohy či krásnu tvár. No to neznamená, že vás daný človek aj priťahuje. Zvyčajne je pre vás atraktívny, ale tam to končí.

#2 Užívate si objímanie a bozkávanie, ale nechcete zájsť ďalej

To, že patríte k asexuálom nemusí hneď znamenať, že neznesiete akúkoľvek formu fyzického kontaktu. Užívate si dotyky. Užívate si objatia. Užívate si bozky aj masáž. Ale nechcete, aby to zašlo ďalej.

#3 Nemáte žiadnu platonickú lásku

Kým sa vaši priatelia neustále bavia o svojich platonických láskach a predstavujú si, aké by to asi bolo, ak by boli spolu, vy nič také neprežívate, pretože nerozmýšľate nad svojou platonickou láskou. Nerozmýšľate nad ostatnými ako nad potencionálnymi partnermi alebo ako nad ľuďmi, ktorí vás priťahujú.

#4 Neznášate, keď sa ľudia okolo vás začnú rozprávať o sexe

Sex je jednoducho téma, ktorá nie je pre vás. Nedokážete pochopiť, prečo sú z neho všetci tak mimo a podľa vás je to niečo, čo sa veľmi preceňuje. Dokážete bez sexu žiť, nemusíte neustále plakať, že ho nemáte dostatok. Je to pre vás normálne.

#5 Nenadchýnajú vás ani erotické scénky vo filmoch

Keď sa pustí film a náhodou sa tam vyskytne erotická scéna, všetci ostatní akoby šli vyskočiť z kože, no s vami to neurobí vôbec nič. Radšej by ste boli, ak by tú scénu nahradil nejaký rozhovor, ktorý by posunul príbeh viac dopredu.

#6 Svadba a manželstvo nie sú vaše hlavné životné ciele

Ste šťastní single. Nechýba vám vzťah. Vlastne, nechýba vám ani svadba ani manželstvo. Nie je to pre vás to najpodstatnejšie v živote. Radšej sa zameriate na svoju kariéru, rodinu či priateľov.

#7 Nepremýšľate každú sekundu nad sexom

Tak, ako niekto nedokáže obsedieť ani pár minút bez toho, aby mu hlavou neprebehla aspoň jedna chúlostivá myšlienka, vy nad sexom nepremýšľate takmer vôbec. Namiesto toho premýšľate nad inými – dôležitejšími vecami.

#8 Viac vás zaujíma vnútorná, než vonkajšia krása

Keď stretnete niekoho nového, nezaujíma vás, ako vyzerá zvonku. Fyzická príťažlivosť je pre vás úplne nepodstatná. Radšej chcete vedieť, aký je človek zvnútra, aká je to osobnosť, či aké má vlastnosti.

#9 Dokázali by ste sa zmieriť s myšlienkou, že do konca života nebudete mať sex – ale to neznamená, že sa tak aj stane

Sex u vás nehrá prím, ale to tiež neznamená, že sa mu úplne vyhýbate. Asexuáli sú rôzni. Niektorí majú sex, len aby potešili svojho partnera, iní zas masturbujú, pretože to majú radi a niektorí ho nepraktizujú vôbec.

#10 Cítite, že ste iní, než všetci ostatní

Niekedy môžete mať pocit, že ste iní – už iba preto, že vás väčšinou nebaví rozprávať sa o témach, z ktorých všetci ostatní šalejú. Máte v živote iné predstavy, iné názory a iné hodnoty. Ale napriek tomu všetkému, asexualita by nemala byť niečo, za čo by ste sa mali hanbiť.