Týchto 6 vecí irituje ľudí s úzkosťou viac, než si dokážete predstaviť

Kto netrpel alebo netrpí úzkosťou, zrejme nikdy celkom nikdy nepochopí, aké to je a čím všetkým si musí takýto človek prechádzať. Tak sa niekedy stáva, že mu tento stav — aj keď možno nechtiac — ešte viac zhoršujete.

Keď ale budete vedieť, čo ľudí s úzkosťou maximálne irituje, môžete tomu predísť. Viac o tom napísal portál Thought Catalog.

#1 Nečakané prekvapenia, ktoré im narušia program

Samozrejme, kto by nemal rád prekvapenia — a milujú ich aj ľudia s úzkosťou. Problémom však je, že si robia presný harmonogram dňa, nakoľko ich to upokojuje a do ich dní to vnáša pokoj, ktorý tak veľmi potrebujú. Ak im tento program narušíte, aj prekvapenie, ktoré ste mysleli dobre, môže spôsobiť sklamanie či hádku.

#2 Akákoľvek forma socializácie

Snažte sa, aby sa človek trpiaci úzkosťou mohol vždy sám a slobodne rozhodnúť, či chce zostať doma, alebo či si spoločne vyrazíte niekam do spoločnosti. Ak by ste ho nútili socializovať sa, mohlo by to spôsobiť veľmi nepríjemný atak úzkosti.

#3 Vyvarujte sa neistote

Slová ako “možno”, “raz”, “čoskoro” a podobné vyhýbavé slová s nulovou výpovednou hodnotou sú pre týchto ľudí doslova pomalou smrťou. Ak vám na niekom s úzkosťou naozaj záleží, skúste sa týmto hrozným slovám vyvarovať.

#4 Keď nedodržíte, čo ste sľúbili

Toto nepoteší nikoho, avšak pre človeka s úzkosťou je to ešte nekonečnekrát horšie. V hlave si totiž bude dookola prehrávať scenáre o tom, prečo ste to spravili, čo vás k tomu viedlo, či niečo spravil zle, či by ste sa tak nerozhodli, ak by niečo spravil inak a podobne. Sľuby sú jednoducho na to, aby sa dodržiavali.

#5 Keď na poslednú chvíľu zmeníte plán

Boli ste dohodnutí na desiatu, no 9:50 si zmyslíte, že by sa vám to hodilo presunúť na druhú? Ľudia s úzkosťou sú veľmi disciplinovaní a toto im naozaj rozhodí nielen celý deň a harmonogram, ale v prvom rade aj ich náladu.

#6 Keď poukazujete na ich úzkosť

Oni veľmi dobre vedia, čím trpia. Ak im to v návale hnevu či pri hádke pripomeniete, alebo im dokonca poviete, že sú “psycho” či chorí, je to dôkaz nielen nulovej emocionálnej inteligencie, ale aj toho, že vám na tejto osobe vôbec nezáleží.