Toto sú 3 najväčšie mýty o šťastí, ktorým musíte okamžite prestať veriť (inak ho nenájdete nikdy)

Každý hovorí o šťastí ako o nejakej nádhernej destinácii, ktorú chce dosiahnuť. No mnoho ľudí si myslí, že ju dosiahne jedine vtedy, ak splnia určité podmienky. Napríklad, že nebudú šťastní, kým sa im nepodarí dosiahnuť jeden špecifický cieľ v živote. Často však zabúdajú na to, že šťastie je úplne o niečom inom. Že šťastie nie je tá destinácia, konečná zastávka, ale práve naopak, šťastie je cesta.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aké mýty teda kolujú o šťastí a prečo nie sú pravdivé?

#1 Mýtus: Dosiahnutie našich cieľov vedie k nevyhnutnému šťastiu

Mnoho ľudí si myslí, že šťastie k nemu príde práve v momente, keď dosiahne všetky svoje ciele. Že jedine vtedy bude skutočne šťastný. Nuž, funguje to tak trochu inak. Šťastie by totiž nemalo závisieť na vašich úspechoch – šťastie by malo podporiť úspech. Nemali by ste byť úspešní, aby ste mohli byť šťastní, ale, mali by ste byť šťastní, aby ste boli úspešní.

Prečo je to tak? Jednoduchá odpoveď: ak sa najskôr naladíte na pozitívnu vlnu a budete plný optimizmu, radosti a šťastia, potom sa výrazne zvýšia aj vaše šance na dosiahnutie úspechu. Pocit šťastia môžete prežívať aj predtým, než dosiahnete svoje ciele.

#2 Mýtus: Splnené sny = šťastie

Pravda je taká, že naše sny by nám mali slúžiť ako motivácia k dosiahnutiu šťastia. Pretože čo ak sa váš sen nepodarí splniť? Čo potom? Znamená to, že nikdy nebudete šťastní? Nie. Zamyslite sa trochu nad tým. Ak sa vám aj nepodarí váš sen pretaviť na skutočnosť, aké zručnosti ste nadobudli na vašej ceste? Čo všetko ste sa naučili? A ako ich môžete využiť iným spôsobom?

Veľkou výzvou pre každého človeka je presunúť túto radosť do nového kontextu. Možno sa vám nepodarilo dosiahnuť váš sen, no možno sa vám podarilo dosiahnuť niečo celkom iné. A možno je teraz vaším snom niečo, o čom ste predtým ani netušili, že to chcete. Aj z tohto dôvodu, splnené sny sa nemusia rovnať šťastiu. Šťastie a radosť sú len nástroje, ktoré vás poháňajú k práci na sebe samom a na uspokojení vašich túžob.

#3 Mýtus: Budem šťastný/á, keď budem mať svadbu s týmto človekom

Akokoľvek ťažko sa to počúva, musíte to vedieť: zobrať si pre vás „dokonalého“ človeka nie je odpoveďou na skutočné šťastie. To, či vy budete šťastný, totiž nezávisí od druhých ľudí, ale od vás. Môžete byť rovnako smutný sám, ako aj v „dokonalom“ manželstve.

Možno to znie ako klišé, ale naozaj je to pravda. Šťastie pochádza z nášho vnútra, naše vlastné šťastie nepochádza od nikoho iného, než od nás. Pochádza z pocitu naplnenia, produktivity, starostlivosti, bezpečia a istoty – bez ohľadu na to, či ste v manželskom zväzku alebo slobodný.