Psychologička prezradila 3 (kruté) pravdy o láske, ktoré nechcete počuť, ale niekto vám ich povedať musí

Ľudia to hovoria stále: “Milujem svojho manžela/svoju manželku, ale nie som doňho/do nej zaľúbená/ý“. To znamená, že niekoho milujú, ale zároveň ho nemilujú, alebo ho milujú „nie až tak“. Čo teda s takouto situáciou? Je to dostačujúca láska?

Odpoveď na túto otázku môžu byť niekedy náročná, zdrvujúca a bolestivá, ale aj krásna. Nicola Beerová, psychologička a expertka na vzťahy, prišla na tieto tri pravdy o láske, ktoré by si mal uvedomiť každý človek.

#1 Láska je čin, nie pocit, ktorý dostanete od druhej osoby

„Láska je skúsenosť, ktorú dostanete v dôsledku toho, že robíte činy plné lásky pre niekoho, na kom vám záleží.“

Celý trik spočíva v tom, že láska sa buduje cez činy. Takže keď tvrdíte, že niekoho milujete, no nie ste doňho už zaľúbení, potom sa tomu dá pomôcť. Ako? Tým, že sa budete zaujímať o jeho potreby a túžby a ukážete mu, že vám na ňom v skutočnosti záleží.

Láska, to sú všetky tie malé činy a drobné, takmer nebadateľné prejavy náklonnosti, ktoré sa počítajú.

#2 Láska nie je niečo, čo nájdete, ale niečo, čo vytvoríte

„Základný zákon prírody hovorí o tom, že všetko buď rastie alebo zomrie.“

Keďže sme romantickými filmami kŕmení už od mala, mnohí z nás majú potom predstavu, že láska je niečo, čo dokážeme len tak nájsť, napríklad na ulici. Ale to vôbec nie je pravda. Takto láska nefunguje.

Láska je niečo, čo musíte vytvoriť a následne sa o to starať, aby to bolo silnejšie a lepšie. Ak sa opýtate mnohých párov, čo robia pre toho druhého, aby budovali vo vzťahu lásku, nedokážu odpovedať. Nedokážu odpovedať, pretože nerobia nič. Pozabudli na fakt, že láska nebude rásť sama od seba. Treba na to vynaložiť určitú dávku úsilia. A keď to chýba? Nuž, potom láska zomrie. Tak to v prírode chodí.

Opäť sme pri tom, že láska sa nachádza v činoch – nie v prázdnych slovách a predstavách, ale v skutkoch, ktoré vykonáme.

#3 Bezpodmienečná a nekonečná láska je zriedkavá. Aj preto by ste to nemali brať za samozrejmosť

„Vždy sa vráti jedine to, čo dáš.“

Nič na tejto Zemi by sme nemali brať za samozrejmosť. Ani lásku. Nemôžeme čakať, že nás niekto bude bezpodmienečne milovať do konca nášho života – navyše, ak to nedokážeme ani my sami. Ak zmeníme svoj postoj voči niekomu, aj jeho postoj voči nám sa zmení.

Chcete lásku? Potom lásku musíte dať. Inak to nepôjde. Vždy sa nám dostane len to, čo dávame. Vynaložte trochu úsilia a usmievajte sa. Ukážte empatiu a láskavosť.

Takže, otázka znela, či je láska, ktorú momentálne k niekomu cítite, postačujúca. Je? Nie je? Ťažko povedať, pretože láska sa podľa Nicoly Beerovej dá vybudovať. Vždy sa dá zlepšiť, vždy je tu viac priestoru na všetko. Musíte sa zamyslieť sami, či robíte všetko, čo je vo vašich silách, alebo je tu aj niečo viac, čo by ste ešte mohli urobiť.