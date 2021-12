Kŕmila ho soľou a hádzala zo schodov. 6-ročného Arthura utýrala jeho macocha na smrť, mučenie zachytili aj kamery

Malý Arthur Labinjo-Hughes mal len 6 rokov, no vytrpel si toľko bolesti, že si to ani nedokážeme predstaviť. Bol len bezmocným dieťaťom, veľmi dobre si však uvedomoval, že nemá nikoho, kto by ho ľúbil, kto by ho chránil a kto by sa o neho staral. Jeho macocha ho napokon utýrala na smrť.

Biologická matka pred jeho očami dobodala milenca

Arthur Labinjo-Hughes to mal už od narodenia ťažké, nevyrastal v ideálnej rodine. Jeho biologická matka, 29-ročná Olivia Labinjo-Halcrow, bola odsúdená na 11 rokov za mrežami za to, že pod vplyvom alkoholu kuchynským nožom 12-krát bodla svojho milenca, píše portál Daily Mail.

Arthur sa stal svedkom brutálnej vraždy. Aby toho nebolo málo, chlapček nielenže prišiel o matku, ale bol zverený do opatery otca, 29-ročného Thomasa Hughesa a 32-ročnej macochy Emmy Tustin, ktorí sa o neho vôbec nezaujímali. Namiesto milých slov a pohladenia sa od nich Arthur dočkal len nadávok, bitiek a krutého týrania.

Thomas a Emma (matka štyroch detí, ktoré mala s 3 rôznymi mužmi) sa spoznali krátko po tom, čo bola Olivia odsúdená. Ich známosť netrvala dlho a Thomas spolu s Arthurom sa presťahovali k Emme do domu v britskom Solihulle.

Krátko na to, v marci 2020, vláda zaviedla lockdown, ktorý pravdepodobne spečatil Arthurov osud. Emma bola majetnícka a bola posadnutá myšlienkou, že sa Thomas vráti k Olivii. Verila, že jediný spôsob, ako si ho nadobro pripútať a napraviť vzťah, ktorý nebol idylický, je zbaviť sa Arthura.

Otrávila ho soľou, na tele mal desiatky poranení

Aby mohla Emma neustále Arthura monitorovať, v obývačke svojho domu nainštalovala kamery. Práve tie však o pár mesiacov neskôr polícii poskytli dôkazy, z ktorých sa dvíha žalúdok. Jasne ukazujú, že Emma v sebe nemala ani štipku ľudskosti, informuje The Guardian. Záznamy z kamery ukázali, že chlapec bol nútený spať na podlahe bez matracu. Až 14 hodín denne musel stáť zamknutý na chodbe bez akéhokoľvek jedla a bez vody. Tesne pred smrťou strávil zamknutý v izolácii až 35 hodín, kým si Thomas a Emma užívali zmrzlinu v záhrade.

Okrem videozáznamu si Emma nahrávala aj zvukové záznamy. V jej telefóne polícia objavila viac ako 200 nahrávok, na ktorých je jasne počuť, ako je Arthur týraný. Záznamy skutočne lámu srdce. „Nikto ma neľúbi, nikto ma nenakŕmi, ocko ma vyhodí z okna,“ hovorí na nich 6-ročný chlapec s plačom.

Nahrávky Emma posielala aj Thomasovi, ten však ako otec zlyhal na plnej čiare. Namiesto toho, aby svoje dieťa chránil, macoche odpísal, aby s ním už skoncovala. V niekoľkých správach písal, aby mu do úst dala ponožku a obviazala mu hlavu lanom alebo aby ho zadusila.

Krutosť, ktorej bol Arthur vystavený, sa každým dňom stupňovala. Ak práve nehladoval, Emma dávala chlapcovi jedlá a nápoje plné soli. Detský lekár na súde uviedol, že ešte nikdy nevidel dieťa s tak vysokou hladinou soli v tele. V deň, keď utrpel smrteľné poranenia, bol nútený zjesť najmenej 6,5 čajových lyžičiek soli.

Videli, že chlapec nie je v poriadku, no nekonali

Emme súd dve vlastné deti už odobral po tom, čo sa pokúsila o samovraždu. Thomasovi sa údajne opakovane sťažovala, že Arthur je agresívny, nezvládnuteľný a jeho správanie je nekontrolovateľné. Chcela, aby chlapca poslal k starým rodičom. Svedkami toho, že niečo nie je v poriadku, sa stalo viacero ľudí. Ešte v júli v roku 2019 lekár postrehol, že Arthur je veľmi úzkostný.

V novembri toho istého roka bolo dieťa v takom zlom stave, že sa otec musel porozprávať s učiteľmi v škole, ktorú Arthur navštevoval, ako aj s detskou lekárkou. Tí konštatovali, že sa správa príliš infantilne, je posadnutý vraždami, má nočné mory, je úzkostný a nedôveruje ľuďom.

Napokon však podľa Daily Mail všetci skonštatovali, že vzhľadom na to, že sa chlapec stal svedkom vraždy, je jeho správanie primerané situácii. Zjavne nikoho netrápilo ani to, keď chlapec nahlas povedal, že má strach, že ho ocko zabije. Niekoľko mesiacov pred smrťou sa o rodinu zaujímali aj sociálni pracovníci, ani tí však nezasiahli. Vraj si nevšimli nič znepokojujúce a uverili, že chlapcove poranenia vznikli pri hre.

Tragédia vyvrcholila 16. júna, o deň neskôr Arthur zraneniam podľahol

Až neskôr škola nadobudla podozrenie, že je chlapec týraný. Oslovili Thomasa s ponukou, že Arthur môže chodiť do školy napriek lockdownu. Ten to však odmietol, tvrdil, že chlapec je šťastný a do školy nemôže ísť, lebo ho bolí hlava. Mal nastúpiť na ďalší deň, učitelia ho však už nikdy nevideli.

16. apríla 2020 úrady zalarmovala aj Arthurova stará mama, keď si všimla poranenia na chlapcovom ramene. Netušila, že v čase, keď bol chlapec v starostlivosti svojho otca, utrpel desiatky podobných poranení. Hughes priznal, že Arthura bil, neraz aj opaskom. Utŕžil aj množstvo faciek a kopancov.

Tragédia napokon vyvrcholila 16. júna, kedy Emma opakovanie udierala Arthurovu hlavu o tvrdý povrch, triasla ním a je možné, že ho zhodila zo schodiska. Keď ostal chlapec ležať na zemi, odfotila si ho a zábery poslala Thomasovi. Až po 12 minútach zavolala záchranku a oznámila, že dieťa spadlo a kým ležalo na podlahe, zámerne sa udieralo do hlavy (aj keď v tom čase bol Arthur už taký slabý, že ledva stál na nohách a v ruke neudržal ani pohár s vodou).

Okamžite však bolo jasné, že poranenia si nespôsobil sám. O deň neskôr, 17. júna bol napokon Arthur odpojený od prístrojov a zomrel. Utrpel rozsiahle poranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. Neskoršie vyšetrovanie ukázalo, že na tele mal najmenej 130 čerstvých, ale aj starších poranení.

Bola zákerná a manipulatívna



Vyskytlo sa niekoľko príležitostí, kedy mohla škola, polícia alebo sociálni pracovníci zasiahnuť a Arthurov život zachrániť. Nestalo sa tak však, z čoho sa budú zodpovedať pred súdom, píše portál Independent. Emma si vyslúžila prezývku Čierna vdova. Jeden z jej bývalých partnerov, otec jedného z jej detí priznal, že Tustinová v sebe vôbec nemala materinský inštinkt.

Deti mala len kvôli peniazom (tie míňala na najnovšie smartfóny, tetovania a oblečenie) a preto, lebo vďaka nim si získala pozornosť okolia. Ak bývalý partner upozornil na jej správanie úrady, zámerne si spôsobila poranenia a tvrdila, že ju, ale aj deti, muž týra.

V čase, keď sa jej narodilo tretie dieťa, dokonca zámerne vyskočila z okna a zlomila si nohu. Nechcela, aby otec dieťaťa šiel von s kamarátmi oslavovať narodenie potomka. Keď ju ďalší z partnerov opustil, skočila zo strechy parkovacieho domu. Na 5 mesiacov skončila v nemocnici, mala roztrieštenú panvu, prasknutú lebku a ďalšie poranenia.

Nevlastnej matke hrozí doživotie

Niet pochýb, že si krkavčí rodičia zaslúžia krutý trest za to, čo urobili Arthurovi. Emmu Tustinovú súd 2. decembra 2021 uznal vinnou a za zabitie 6-ročného Arthura jej hrozí doživotie, píše BBC. Vinný je aj Thomas Hughes. Po vyrieknutí rozsudkov si súd uctil malého chlapca minútou ticha.

Pripomíname, že v takýchto prípadoch niet na čo čakať. Ak máte podozrenie, že osoba vo vašom okolí je týraná, kontaktuje napríklad Krízovú linku pomoci (IPčko). Obrátiť sa môžete aj na Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566) alebo na Linku pre týrané osoby (0800 300 700).