9 tém na prvom rande, ktoré ukončia vzťah skôr, než sa začne

Už i tak ide o celkom stresujúcu záležitosť. Chcete, aby rande dopadlo čo najlepšie, aby ste sa nestrápnili pred objektom svojho záujmu a nenastala situácia, za ktorú by ste sa museli hanbiť. Prvé rande je vždy najťažšie. Nezhoršite to vyťahovaním tém, ktoré by stretnutie mohli predčasne ukončiť.

Konečne k tomu prišlo. Stretli ste osobu, ktorá vás zaujala a chcete s ňou tráviť čas. Ešte lepšie, ak vás pozvala na rande! Skôr, než budete od radosti skákať po strop, mali by ste myslieť na jednu vec. Téma, ktorú budete preberať na svojom prvom stretnutí, by sa nemala podceňovať. Postarajte sa o to, aby sa konverzácia medzi vami uberala tým správnym smerom.

Nasledujúcich 9 tém by malo byť podľa portálu Your Tango tabu na prvom rande:

Bývalí priatelia

Ak chcete, aby sa váš budúci vzťah stal v predstihu tým minulým, toto je zaručená cesta, ako sa k tomu dopracovať.

Čokoľvek, čo súvisí s menštruačným cyklom alebo inými telesnými funkciami

Nikto nemusí vedieť, že práve teraz máte kŕče. Ani vaši príbuzní netúžia byť o tom informovaní. Dvojnásobne to platí o potenciálnych partneroch, ktorí rozhodne na to nie sú pripravení. To, čo sa deje vo vašom tele, si nechajte pre seba a svoj záchod, prípadne o tom povedzte po mesiacoch vášho vzťahu.

Atraktivita ich rodičov

Veľmi zlý nápad! A hlavne zvláštny. V žiadnom prípade nekomentujte vzhľad rodičov vašich potenciálnych partnerov. Už dupľom nie na prvom rande.

Divné miesta, kde ste mali sex

Či už to bolo na pláži, na ruskom kolese alebo vo hvezdárni, nechcú to počuť. Aspoň zatiaľ. Platí to pre mužov i pre ženy.

Koľko toho môžete vypiť

V tomto prípade sa nie je čím chváliť. Možno by sa nič nestalo, ak by ste to spomenuli po určitom čase randenia na nejakej párty, kde by ste boli práve spolu. Teraz ešte nie je čas.

Pýtať sa, či by išli do trojky

Skvelý spôsob, ako odradiť hneď na začiatku.

Plánovanie spoločnej budúcnosti

Ešte ste si ani neobjednali predjedlo a už vám v hlave znejú svadobné zvony? Spomaľte a nestrašte otázkou, kde sa vidíte o 10 rokov.

Politika

Pre niektorých ľudí je to jasná stopka. Môžete byť neochvejným liberálom, zatiaľ čo pri stole sedíte s potvrdeným konzervatívcom. Ide o celkom citlivú tému, ktorej je dobré sa vyhnúť.

Rasistické/sexistické/ponižujúce vtipy

Nie na prvom rande, ani na druhom! Nie kedykoľvek a kdekoľvek. Ak je toto vaša predstava o humore, možno by ste pred vstupom do zoznamovacej arény mali na sebe trochu zapracovať.

Áno, na prvý pohľad to vyzerá tak, že úspešné prvé rande je ťažké dosiahnuť. Buďte sami sebou, zábavní a milí a všetko bude v poriadku.