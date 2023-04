Po prvom rande sa vám už neozval/a? Možno ste spravili niektorú z týchto 7 chýb

Stalo sa vám už, že po úspešnom prvom rande sa váš spoločník či spoločníčka už viac neozval/a? Hoci ste si mysleli, že ste mali skvelú chémiu a večer prebehol príjemne, zdá sa, že druhá strana to vnímala inak. Niekedy je za tým jednoducho nedostatok záujmu zo strany druhého človeka, ale občas môže byť dôvodom aj jedna z nasledujúcich chýb.

Pozrime sa na 7 najčastejších omylov, ktoré môžu spôsobiť, že sa po prvom rande váš objekt záujmu už neozve. Niektoré z nich popísal aj portál Your Tango.

Príliš veľa otázok

Je prirodzené, že sa na prvom rande pýtate na základné informácie o druhej osobe. Avšak ak sa vaše otázky stanú príliš intenzívnymi a osobnými, môže to druhého človeka odradiť. Skúste si predstaviť, že ste na pohovore do práce namiesto romantického stretnutia – takto by ste určite nechceli svoje prvé rande prežiť. Snažte sa namiesto toho vytvoriť prirodzený rozhovor, ktorý bude zábavný a ľahký.

Neustále hovorenie o sebe

Na prvom rande je dôležité ukázať záujem o druhú osobu. Ak neustále hovoríte len o sebe a nenecháte druhému priestor na to, aby sa vyjadril/a, môže to vyzerať, že ste egocentrický a nezáleží vám na druhom človeku. Snažte sa byť pozorný a vypočuť si, čo chce váš spoločník povedať.

Príliš veľa informácií o bývalých vzťahoch

Hoci je prirodzené, že sa téma bývalých vzťahov môže objaviť v rozhovore, nie je vhodné rozoberať ju príliš podrobne už na prvom rande. Vaša minulosť patrí do minulosti a nový začiatok si zaslúži šancu bez ťarchy starých problémov. Držte sa radšej súčasnosti a budúcnosti.

Nesprávne signály

Komunikácia medzi dvoma ľuďmi je zložitá a niekedy môže dôjsť k nedorozumeniam. Ak ste napríklad príliš uzavretá osoba, alebo naopak, až príliš otvorená, druhá osoba môže mať pocit, že vám na nej nezáleží, alebo že ste príliš dotieravý. Snažte sa byť prirodzený a vnímavý k signálom, ktoré vám váš spoločník posiela.

Neprimeraná očakávania

Na prvom rande je dôležité nemať príliš vysoké očakávania a neplánovať spoločnú budúcnosť hneď po prvej schôdzke. Dajte si čas spoznať sa navzájom a nesnažte sa veci urýchliť. Ak budete príliš tlačiť na druhého človeka, môže to vyústiť do odmietnutia.

Zlý výber miesta

Miesto, kde sa stretnete, môže ovplyvniť celkovú atmosféru vášho rande. Ak si zvolíte príliš hlučné alebo nepríjemné prostredie, môže to negatívne ovplyvniť vaše spoznávanie sa. Snažte sa preto vybrať také miesto, kde sa obaja cítite pohodlne, a kde môžete v pokoji komunikovať.

Nedostatok humoru a ľahkosti

Prvé rande nemusí byť vážne a plné ťažkých tém. Naopak, humor a ľahkosť môžu pomôcť vytvoriť priateľskú atmosféru, v ktorej sa obaja cítite príjemne. Snažte sa teda nebrať veci príliš vážne a užite si spoločne strávený čas.

Ak sa po prvom rande váš spoločník či spoločníčka neozval/a, zamyslite sa nad tým, či ste nespravili niektorú z týchto chýb. Prípadne sa jednoducho snažte nebrať to príliš osobne a pokračujte ďalej vo svojom hľadaní lásky. Každý človek je iný a niekedy jednoducho len musíme nájsť toho správneho partnera, s ktorým budeme mať podobné pocity a hodnoty.