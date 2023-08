5 každodenných návykov, ktoré by ste si mali osvojiť, ak chcete byť šťastnejší

Možno patríte k tým, ktorí sa cítia zúfalo a myslia si, že šťastie im jednoducho nie je súdené. Viaceré behaviorálne neurovedy by však váš názor rýchlo zmenili. Hoci je každý iný, vedci sa zhodujú v jednom: šťastie má viac vrstiev, no dôležitú úlohu zohráva predovšetkým súhra genetickej predispozície a vonkajšieho prostredia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Bez ohľadu na túto skutočnosť je však dôležité si uvedomiť, že ste to práve vy, čo máte nad vaším pocitom cítiť sa lepšie omnoho väčšiu kontrolu, než si myslíte. Niekedy sa stačí sústrediť na prítomný okamih a pustiť sa na začiatok do malých vecí, ktoré môžu do vášho života priniesť pocity radosti a spokojnosti.

Tomu, aby ste si tieto pocity udržali, pomôže, ak sa určité správanie stane pravidelnou súčasťou vášho života. Ak totiž čo i len raz vyvolá v mozgu pozitívnu emóciu, s najväčšou pravdepodobnosťou si ho zapamätáte a budete mať nutkanie si ho zopakovať. Práve uvedomenie si toho, ako sa pri niečom cítite dobre, vám môže pomôcť osvojiť si nové pozitívne návyky. A tie prinesú do vášho života viac pocitov radosti a šťastia.

Portál Real Simple, vychádzajúc z kalifornského výskumného projektu BIG JOY, popisuje pár účinných aktivít, ktoré sú jednoduché a trénujú mozog, aby si organizmus dokázal udržať dlhodobejšie pocity šťastia.

1. Urobte denne päť láskavých činov

Zamyslite sa nad tým, ako niekomu inému urobiť radosť. Pošlite napríklad kamarátovi vtipnú správu, zavolajte rodičom či starým rodičom, kúpte svojmu kolegovi kávu. Aj malé činy dokážu urobiť iným ľuďom krajší deň a vám priniesť pozitívnu energiu.

2. Buďte vďační

Nie je to nič zložité – urobte si zoznam vecí, za ktoré ste vďační, spíšte si ich, alebo si ich pripomeňte nahlas. Vďačnosť je považovaná za zbraň, ktorá účinne bojuje proti stresu. Ideálne je, aby ste už svoje ráno začali s pocitom vďačnosti, ktorá vám pomôže nastaviť sa na pozitívnu vlnu.

3. Choďte do prírody

Trávenie voľného času v prírode má množstvo výhod. Jednou z nich je aj zmiernenie stresu, úzkosti a zlepšenie nálady. Kyslík naplní pľúca, slnečné svetlo dopadá na tvár a telo sa postupne uvoľní. Všímajte si okolie, užívajte si výhľady, zeleň a prítomný okamih. Odpojte sa aspoň na chvíľu od každodenných stresov, technológií či sociálnych interakcií a poriadne si dobite svoje baterky.

4. Zaujímajte sa o udalosti v živote iných ľudí

Nie je to len o priamom prejave láskavosti voči ostatným. V skutočnosti má pre vašich blízkych veľký význam, ak im načúvate a ste tu vždy pre nich. To, že budete aktívni v počúvaní príbehov o tom, ako sa v živote darí iným, sa odrazí aj na vašej lepšej nálade a pozitívnejšom vnímaní.

5. Pripomínajte si svoje najdôležitejšie hodnoty

Zvoľte si aspoň štyri základné hodnoty, zoraďte si ich podľa dôležitosti a zamyslite sa nad tým, ako sa prejavujú vo vašom živote. Ak vaše činy a životné rozhodnutia nie sú v súlade s týmito hodnotami, potom je už iba krôčik k tomu, aby ste sa cítili nešťastní. Preto sa k zoznamu, ktorý si vytvoríte, vracajte pravidelne a často. Pomôže vám robiť ťažšie životné rozhodnutia, nasmerovať vás naspäť k väčšej spokojnosti a napokon nájsť viac šťastia v každodennom živote.