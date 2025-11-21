Bizarná lúpež v Českej republike: Žena odstrašila útočníka mopom, ten prekvapene schoval nôž a utekal

Nepodarené lúpežné prepadnutie vyšetrujú policajti v českom meste Třebíč.
Opitý muž s otváracím nožom v ruke si šiel po peniaze na čerpaciu stanicu. „Od obsluhy, ktorá v tom čase upratovala, žiadal vydanie hotovosti. Nôž nemal otvorený,“ popísala neobvyklú situáciu policajná hovorkyňa Jana Kroutilová. Informuje o tom web TN.cz.
Zareagovala výpadom mopom
Žena však nezaváhala a na jeho požiadavku zareagovala výpadom proti nemu. Použila na to mop, ktorý práve držala v ruke.
„Muž pravdepodobne takú reakciu nečakal, otočil sa a z predajne utiekol,“ povedala hovorkyňa. Po ohlásení incidentu na polícii ho vypátrali na ulici v okrajovej časti mesta. Mal pri sebe nôž, ktorý vydal. Hneď bolo jasné, že je opitý. Potvrdila to aj dychová skúška, ktorá ukázala hodnotu 1,51 promile. „Tridsaťsedemročného muža obvinili zo spáchania zločinu lúpeže,“ povedal vedúci oddelenia všeobecnej kriminality Milan Špaček.
