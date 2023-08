Bila svojich blízkych, záchvaty nedokázala ovládať: K tomuto sa Amy Winehouse priznala vo svojich denníkoch

Speváčka Amy Winehouse sa, žiaľ, zaradila do klubu 27, keď 23. júla 2011 zomrela na následky otravy alkoholom. Jej rodina sa rozhodla, že si ju pripomenie formou knihy, ktorej súčasťou sú aj zápisky z jej denníkov.

Nezvládala záchvaty hnevu

Ako píše web Mail Online, v jednom zo svojich denníkových zápiskov Amy Winehouse priznala, že sa stáva agresívnou voči svojim najbližším a je to nezvládnuteľné. Píše, že toto na sebe nenávidí a veľmi ju to trápi. Okrem iného do denníka zapísala, že občas pocíti takú intenzívnu vlnu nenávisti, že si musí na chvíľu ľahnúť, aby, takpovediac, vychladla.

Niektorí práve toto považujú za začiatok jej boja s démonmi, ktorý napokon viedol k jej predčasnej smrti. Zomrela primladá, v osudný deň mala len 27 rokov. Súčasťou knihy, ktorú sa speváčkina rodina rozhodla vydať, sú aj jej fotografie z detstva. Výťažok z predaja knihy plánujú venovať nadácii, ktorú v jej mene založili.

Čitatelia sa v knihe s názvom Amy Winhouse: In Her Words okrem iného dočítajú aj o jej turbulentnom vzťahu s Blakeom Fielderom-Civilom a o utajovanom vzťahu so spevákom Petom Dohertym. Sú v nej však aj prvotné verzie niektorých z jej najslávnejších hitov, ale aj odkazy, ktoré písala svojim príbuzným.

Fanúšikov Amy zasiahne aj list, ktorý napísala v roku 2003. Píše v ňom, že sa mnohým môže zdať zvláštna, hlučná a excentrická, no je to preto, lebo ju skutočne pozná len málo ľudí. Dodala, že je rada, že je taká, aká je. Rada je hlučná a povie si svoj názor. Vyjadrila tiež nádej, že tam vonku je muž, ktorý je rovnako bláznivý ako ona a rovnako miluje The Beatles. Bála sa, že jej je predurčené randiť s krásnymi chlapcami, ktorý však nemajú mozog.

Snívala o kariére novinárky

Na stránkach svojho denníka priznáva, že jej vlastná povaha ju občas núti správať sa násilne voči ľuďom, ktorí sú jej najbližší. Uvedomovala si, že ospravedlniť sa nestačí. Je to niečo, na čo ľudia nikdy nezabudnú. Winehousovej denníky sledujú jej cestu za slávou. Začínajú v časoch, keď ešte bola študentkou a mapujú aj obdobie v roku 2008, kedy vyhrala 5 ocenení Grammy. Žiaľ, bolo to obdobie tesne predtým, ako sa jej kariéra začala rozpadať.

Plný násilia, ktoré bolo poháňané alkoholom a drogami, bol aj jej vzťah s Fielderom-Civilom. Amy priznala, že ho neraz pod vplyvom alkoholu bila. Práve on ju zatiahol do temného sveta tvrdých drog. Neskôr sám priznal, že brať pred Amy heroín bola najväčšia chyba jeho života. Vraj cíti vinu za to, že kvôli nemu brala aj kokaín a uchýlila sa k sebapoškodzovaniu.

Rodina priznáva, že sa nedá povedať, že vďaka zápiskom z denníka dokáže Amy a jej konaniu porozumieť, a to napriek tomu, že si zaznamenávala vždy a všetko. Predtým, ako naštartovala svoju spevácku kariéru, totiž snívala o tom, že sa stane novinárkou. Plniť ďalšie sny si už ale nestihla. Tento rok by speváčka oslávila svoje 40. narodeniny.