Madonnu dohnal k psychiatrovi, vo väzení prial známemu vrahovi smrť plynom. O temnej minulosti tohto herca mnohí netušia

Herec Sean Penn patrí medzi hollywoodske stálice, na konte má najmenej 40 filmov a 3 aj sám režíroval. Ako režisér, ale aj ako herec sa dočkal nemalých úspechov a chvály. Preskákal si ale aj náročným obdobím a na istý čas dokonca skončil za mrežami.

V článku sa dozviete aj: prečo herec dohnal Madonnu k psychiatrovi;

za čo skončil za mrežami;

ktorému sériovému vrahovi poslal odkaz s prianím smrti;

s ktorým drogovým dílerom mal dočinenia.

Namiesto vzdelania sa vrhol na herectvo

Sean Justin Penn sa narodil 17. augusta 1960 rodičom, ktorí mali blízko k showbiznisu. Ako informuje web Britannica, možno preto sa vzdal vzdelania a radšej sa pridal k divadlu v Los Angeles. Už ako 19-ročný sa objavil aj v televíznej show a v roku 1981 debutoval vo filme Večierka (Taps). Pomaly, ale isto si razil cestu za slávou a pomohol mu v tom aj film Zlaté časy na Ridgemont High (Fast Times at Ridgemont High), kde hral nie príliš úspešného surfera Jeffa Spicoliho.

V priebehu nasledujúcich rokov stvárnil množstvo postáv, zahral si vo vojnovom filme, ale aj v romantickom, hral zlodeja, delikventa či špióna. Vďaka tomu ukázal, že zvládne naozaj všetko a je skutočne všestranným hercom. Nečakaný a neželaný smer ale jeho povesť nabrala v roku 1985, po tom, ako sa oženil s popovou hviezdou Madonnou.

Dvojica sa podľa webu Grunge stretla počas nahrávania videoklipu k Madonninmu songu Material Girl z albumu Like a Virgin. Penn údajne prišiel na pľac navštíviť svoju priateľku, ktorá s Madonnou spolupracovala. Sean a Madonna sa do seba zamilovali na prvý pohľad a zosobášili sa už po 6 mesiacoch. V roku 1986 si spolu zahrali vo filme Šanghajské prekvapenie (Shanghai Surprise) a Madonna mu venovala aj svoj album True Blue.

Bol chorobne žiarlivý, mal záchvaty zlosti

Herec bol ale údajne chorobne žiarlivý a aj pri najmenšom podozrení bojovala Madonna s jeho záchvatmi zlosti. Nepomáhalo ani to, že si rád vypil. Neustále jej vyčítal, že má s niekým pomer, čo speváčka rázne popierala. Zašlo to tak ďaleko, že Madonna musela už krátko po svadbe vyhľadať pomoc terapeuta. Nabádala k tomu aj svojho manžela, no márne, psychiatra ho neskôr prinútil vyhľadať až súd. Pár sa napokon po niekoľkých turbulentných rokoch rozviedol.

Penn sa neprimerane správal nielen k svojej manželke. Podľa portálu People hodil do fotografa kameň, ďalšieho neskôr opľul a päsťou udrel reportéra. V roku 1986 napadol textára Davida Wolinskeho, lebo sa mu zdalo, že má k Madonne príliš blízko. Za brutálny útok päsťami dostal ročnú podmienku a pokutu 1 000 dolárov. Podmienku ale porušil, keď počas natáčania filmu Farby (Colors) napadol muža na pľaci.

O rok neskôr porušil podmienku opäť, polícia ho zastavila po zbesilej jazde a namerala mu v dychu alkohol. Vyslúžil si za to 60 dní za mrežami. Odsedel si ale len zhruba polovicu, zvyšok mu odpustili za dobré správanie a medzičasom si ešte odskočil na natáčanie filmu do Nemecka.

Za mrežami sa ocitol aj počas natáčania filmu v Macau s Madonnou. Po tom, ako ho obťažoval fotograf, ktorý sa ho s manželkou snažil potajomky odfotiť, ho Penn spolu s osobným asistentom zavesili z balkóna na 9. poschodí. Vo väzení sa ale neohriali dlho, cela bola totiž podľa The Vintage News zle zatvorená, muži z nej jednoducho odkráčali a odleteli do Hong Kongu. Trest mu bol neskôr odpustený.

Vrah chcel autogram, Penn mu poprial smrť

Počas tých niekoľkých dní, ktoré strávil herec za mrežami, stretol neslávne známeho sériového vraha Richarda Ramireza. Boli niekoľko ciel od seba a vrah sa rozhodol, že chce od Penna autogram. Nakoniec si s Ramirezom vymenili odkazy. Ramirez mu odkázal, aby udrel opäť, dopísal 666 a dokreslil pentagram a diabla, píše Vanity Fair. Penn mu odpísal, že s ním necíti žiadnu spolupatričnosť a praje mu, aby ho zabil plyn.

Tu ale jeho styky so zločincami nekončia. Podľa webu Eighties Kids si v roku 2015 dohodol stretnutie s drogovým kráľom Joaquínom ‘El Chapom’ Guzmánom. Podľa The Guardian Guzmán dúfal, že bude jeho príbeh zvečnený v podobe hollywoodskeho trháka. Úrady z toho neboli príliš nadšené, no o 4 mesiace neskôr sa El Chapa podarilo dolapiť. Objavili sa dokonca nepotvrdené špekulácie, že Penn spolupracoval s vládou, bol tajným agentom, ktorý mal drogového baróna vylákať z úkrytu.

Drogového dílera si najal ako osobného asistenta

Mimochodom, s drogovým dílerom mal Penn dočinenia už aj v minulosti. Vo filme Dravec a feťák (The Falcon and The Snowman) stvárnil herec dílera Daultona Leeho, ktorý vynášal americké tajomstvá Sovietskemu zväzu. A práve Leeho sa Penn rozhodol najať si ako osobného asistenta. Veril totiž, že je dôležité dať bývalým trestancom druhú šancu.

Herec ukázal, že má srdce na mieste aj v roku 2005, keď New Orleans zasiahol hurikán Katrina. Okamžite sa vydal na miesto a pomáhal zasiahnutým obetiam. O 5 rokov neskôr založil aj fond na pomoc obetiam po zemetrasení na Haiti. Pomohol vytvoriť tábor pre 55 000 ľudí, ktorí prišli o domov.

Sean Penn navštívil aj Ukrajinu po vypuknutí vojnového konfliktu. Podľa portálu Variety pracoval na natočení dokumentárneho filmu o ruskej invázii s názvom Superpower. Medzi Pennove najaktuálnejšie projekty patrí film Black Flies, ktorý mal premiéru v máji tohto roka. Hrá v ňom skúseného lekára zo záchrannej služby. Film ukazuje, s akým násilím a s akými rizikami sa denne stretávajú zdravotníci v sanitkách.