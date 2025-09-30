Biely dom zverejnil Trumpov mierový plán pre Gazu: Toto sa má diať v najbližšie dni, má 20 bodov

Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov – živých aj mŕtvych.
Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by Pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. S plánom podľa Trumpa zatiaľ nesúhlasil jedine Hamas, dúfa však, že hnutie sa vyjadrí pozitívne. TASR o tom informuje podľa správ stanice Sky News.
Trumpov 20-bodový plán, ktorý zverejnili krátko pred jeho tlačovou konferenciou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“.
Palestínčania nebudú musieť odísť, rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín
Od Palestínčanov nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy – pokiaľ budú chcieť, budú tak môcť urobiť a aj sa slobodne vrátiť. Rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijme Izrael a Hamas. Akonáhle sa všetci dostanú na slobodu, Izrael prepustí zo svojich väzníc 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 obyvateľov Gazy, ktorí boli zadržaní po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023.
Za každého izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky budú vydané, Izrael vydá pozostatky 15 mŕtvych obyvateľov palestínskej enklávy. Izraelské sily sa podľa návrhu stiahnu na dohodnuté pozície, aby sa pripravili na prepustenie rukojemníkov. V tom čase budú pozastavené všetky útoky a tiež zmrazené bojové línie, a to až do splnenia podmienok pre úplné postupné stiahnutie izraelských vojakov.
Po dohode znepriatelených strán má byť do Pásma Gazy okamžite zaslaná humanitárna pomoc. Jej distribúcia bude podľa dokumentu prebiehať prostredníctvom OSN, Červeného polmesiaca a ďalších medzinárodných organizácií – bez zásahov Izraela či Hamasu.
V návrhu sa spomína aj otvorenie hraničného priechodu Rafah. Plán takisto požaduje vytvorenie takzvanej „Rady mieru“, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.
Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“ zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných expertov, ktorý bude po vojne spravovať Gazu pod Palestínskou samosprávou. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou.
Bez vlády Hamasu či iných militantných skupín
Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú nijak podieľať. Infraštruktúra Hamasu – vrátane podzemných tunelov a zariadení na výrobu zbraní – má byť zničená. Návrh predpokladá proces demilitarizácie Pásma Gazy.
Členovia Hamasu, ktorí sa rozhodnú odovzdať zbrane a zaviažu sa k mierovému spolunažívaniu, budú môcť zostať v Gaze. Tým, ktorí budú chcieť odísť, bude poskytnutý bezpečný prechod do krajín, ktoré ich budú chcieť prijať.
Trump sa na tlačovej konferencii poďakoval Netanjahuovi za to, že súhlasil s mierovým plánom, a vyjadril nádej, že rovnako sa k tomu postaví aj hnutie Hamas. „Dúfam, že dosiahneme mierovú dohodu, a ak ju Hamas odmietne, čo je stále možné, zostane jediný… Ale mám pocit, že dostaneme kladnú odpoveď,“ dodal americký prezident.
Naopak, Netanjahu pohrozil Hamasu, že ak plán odmietne alebo mu bude inak brániť, Izrael to s ním „dokončí sám“.
„Dá sa to urobiť jednoduchým spôsobom alebo zložitým spôsobom, ale urobí sa to,“ vyhlásil izraelský premiér. Trump v takomto negatívneho stanoviska Hamasu prisľúbil Izraelu plnú podporu USA.
Hamas tvrdí, že návrh ešte nedostal
Militantné hnutie podľa agentúr Reuters a AFP uviedlo, že zmienený návrh ešte nedostalo. Katarskí a egyptskí vyjednávači však medzičasom pre AFP uviedli, že Trumpov plán už s Hamasom zdieľali, píše AFP.
Hnutie v minulosti naznačilo, že je ochotné ustúpiť od vládnutia nad Pásmom Gazy, súčasne však odmietalo výzvy na svoje odzbrojenie. To je jedna z hlavných požiadaviek Netanjahua ako súčasť akéhokoľvek dlhodobého prímeria, uviedla agentúra AP.
Podľa Trumpovho plánu budú Spojené štáty spolupracovať s arabskými a ďalšími krajinami na vytvorení dočasných Medzinárodných stabilizačných síl (ISF). Tieto zložky majú školiť a poskytovať podporu „preverovaným“ palestínskym policajným silám. S Egyptom a Izraelom majú ISF spolupracovať na zabezpečovaní pohraničných oblastí.
Partneri USA na Blízkom východe podľa plánu poskytnú záruku, že Hamas a a s ním spojené skupiny budú plniť svoje záväzky. Zámerom je, aby „nové“ Pásmo Gazy nepredstavovalo hrozbu pre svojich susedov ani svojich obyvateľov, píše sa v texte.
