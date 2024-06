V Biedronke neďaleko slovenských hraníc zažili zákazníci šok, na miesto museli byť privolaní aj hasiči. Toto je dôvod

Príchod populárneho poľského reťazca Biedronka je na Slovensku posledné mesiace maloobchodnou témou číslo jedna. Mnohí zákazníci sú v očakávaní, či superlacný predajca zavíta aj do ich končín. Pochopiteľne, v poslednom období sa objavilo aj viacero škandálov spájajúcich sa s Biedronkou. Aktuálnu informáciu však neradíme ani do jednej z týchto skupín. V predajni neďaleko Slovenska sa totiž objavil nečakaný návštevník, informuje o tom poľský portál Interia Zielona.

Ako z dostupných zdrojov vyplýva, do predajne v oblasti Gorce, ktorá sa nachádza relatívne blízko slovenských hraníc, sa „vlámal“, alebo lepšie povedané vplazil, jedovatý had. Konkrétne išlo o vretenicu, ktorú dobre poznajú aj všetci Slováci. „V pondelok po 17:00 hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v Gorciach (Dolné Sliezsko) zareagovali na nezvyčajné volanie. V jednej z predajní Biedronka v meste spozorovali hada,“ uviedol tamojší portál Interia Zielona.

Išlo zrejme o mladého plaza, ktorý bol dlhý približne 10 centimetrov. Našťastie, v predajni potravín nedošlo k žiadnemu útoku a okrem menšieho šoku nikto neutrpel zranenia. Hasičom sa podarilo hada pomerne rýchlo odchytiť a v plastovej nádobe ho previezli do prírody, kde bol vypustený.

Slovákom núka plat aj 2 700 eur

Superlacný reťazec Biedronka by mal na Slovensku otvoriť svoje prvé prevádzky v poslednom kvartáli tohto roka. Aj keď stále nie je na 100 % isté, kde sa jeho prevádzky budú nachádzať, vyzerá to tak, že tešiť sa môžu najmä obyvatelia krajských miest. No je tu výnimka.

Ako informoval portál Hospodárske noviny, podľa ich zistení by sa nové predajne Biedronky mali nachádzať prioritne v krajských mestách. Reťazec má mať vytypovaných minimálne osem lokalít. Jedna predajňa má byť podľa nových informácií portálu v Dunajskej Lužnej, teda neďaleko Bratislavy, avšak nie priamo v nej.

Biedronka najnovšie hľadá aj právnika alebo právničku s miestom práce v Bratislave. Ide o plný úväzok s platom 2 700 eur mesačne v hrubom. Ponuka však sľubuje, že konečná mzda bude závisieť od skúseností kandidáta.