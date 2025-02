Bezpečnosť Európy je v bode zlomu: Áno, ide o Ukrajinu – ale ide aj o nás, pripomína Ursula von der Leyenová

Európska bezpečnosť sa nachádza v zlomovom bode, vyhlásila v pondelok šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po príchode na mimoriadny summit v Paríži, venovaný plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Bezpečnosť Európy sa nachádza v zlomovom bode. Áno, ide o Ukrajinu – ale ide aj o nás… Potrebujeme prudký nárast (príspevkov do) obrany,“ doplnila von der Leyenová na sociálnej sieti X.

Predseda Európskej rady António Costa pred summitom uviedol, že stretnutie je „začiatkom procesu, ktorý bude pokračovať za účasti všetkých partnerov, ktorí sa zaviazali k mieru a bezpečnosti v Európe“.

Just arrived in Paris for crucial talks.

Europe’s security is at a turning point.

Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.

We need an urgency mindset.

We need a surge in defense.

And we need both of them now.

