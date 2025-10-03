Babiš sa v aute odviazal, Fiala si robil starosti o jeho zdravie. Voľby v Česku sa začali dnes popoludní

Predvolebný súboj medzi Andrejom Babišom a Petrom Fialom sa blíži k finále a politici v Česku bojujú o priazeň voličov do posledných minút. Záver kampane priniesol aj odľahčené momenty od oboch predsedov.
Andrej Babiš totiž po poslednej spoločnej diskusii na TV Nova nahral zaujímavý odkaz svojim fanúšikom. Vo videu, ktoré rýchlo obletelo internet, sedí šéf hnutia ANO v aute s prenosným reproduktorom v ruke a do rytmu energicky poskakuje. K tomu si zaspieval hit talianskej skupiny Ricchi E Poveri – Sarà perché ti amo.
Fiala si neodpustil reakciu
Na záznam reagoval aj jeho hlavný rival, premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala. Na sociálnej sieti zverejnil vlastné video, v ktorom spojil svoj komentár so zrýchleným záberom Babišovho tanca.
„Pán Babiš, aj ja idem z debaty. Práve som videl vaše video. Nestalo sa vám niečo, ste v poriadku?“ prihovoril sa Fiala so zjavne ironickým tónom.
Voľby v Českej republike začali dnes popoludní
U našich susedov sa otvorili volebné miestnosti dnes o 14:00. V dvojdňových voľbách sa ľudia rozhodnú, kto ich bude zastupovať v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR. Voliči môžu počas prvého dňa svoj hlas odovzdať až do 22.00 h.
Tesne pred otvorením volebných miestností vyzvali lídri politických strán občanov, aby prišli zahlasovať a nezverili rozhodnutie o svojom hlase niekomu inému.
