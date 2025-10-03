Babiš sa v aute odviazal, Fiala si robil starosti o jeho zdravie. Voľby v Česku sa začali dnes popoludní

Foto: TASR

Martin Cucík
Andrej Babiš voličom poslal zaujímavé video, jeho oponent Petr Fiala reagoval ironicky.

Predvolebný súboj medzi Andrejom Babišom a Petrom Fialom sa blíži k finále a politici v Česku bojujú o priazeň voličov do posledných minút. Záver kampane priniesol aj odľahčené momenty od oboch predsedov.

Andrej Babiš totiž po poslednej spoločnej diskusii na TV Nova nahral zaujímavý odkaz svojim fanúšikom. Vo videu, ktoré rýchlo obletelo internet, sedí šéf hnutia ANO v aute s prenosným reproduktorom v ruke a do rytmu energicky poskakuje. K tomu si zaspieval hit talianskej skupiny Ricchi E Poveri – Sarà perché ti amo.

Fiala si neodpustil reakciu

Na záznam reagoval aj jeho hlavný rival, premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala. Na sociálnej sieti zverejnil vlastné video, v ktorom spojil svoj komentár so zrýchleným záberom Babišovho tanca.

Pán Babiš, aj ja idem z debaty. Práve som videl vaše video. Nestalo sa vám niečo, ste v poriadku?“ prihovoril sa Fiala so zjavne ironickým tónom.

Voľby v Českej republike začali dnes popoludní

U našich susedov sa otvorili volebné miestnosti dnes o 14:00. V dvojdňových voľbách sa ľudia rozhodnú, kto ich bude zastupovať v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR. Voliči môžu počas prvého dňa svoj hlas odovzdať až do 22.00 h.

Tesne pred otvorením volebných miestností vyzvali lídri politických strán občanov, aby prišli zahlasovať a nezverili rozhodnutie o svojom hlase niekomu inému.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bombová hrozba sa nepotvrdila: Nemocnica v Michalovciach už funguje bez obmedzení

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac