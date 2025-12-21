Antibiotikum používané pri vážnych infekciách sa sťahuje z trhu: Úrady hovoria o ochrane pacientov

Nina Malovcová
Z trhu sťahujú antibiotikum používané pri vážnych infekciách.

Zdravotnícke zariadenia na Slovensku musia prestať používať vybrané šarže antibiotika Clarithromycin hameln 500 mg, ktoré sa podáva pacientom formou infúzie. Opatrenie platí od 10. decembra 2025 a týka sa lieku určeného najmä pre hospitalizovaných pacientov s bakteriálnymi infekciami.

Ako informoval Štátny ústav pre kontrolu liečiv, dôvodom stiahnutia je zistený nesúlad so správnou výrobnou praxou. Ide o preventívne rozhodnutie prijaté v záujme ochrany zdravia pacientov. Úrad zdôrazňuje, že nejde o prípad, pri ktorom by boli zaznamenané zdravotné komplikácie alebo poškodenie zdravia.

Ide o liek používaný najmä pri hospitalizácii

Clarithromycin hameln obsahuje liečivo klaritromycín, ktoré patrí medzi makrolidové antibiotiká. Lekári ho používajú pri liečbe zápalov pľúc, zhoršení chronickej bronchitídy, zápaloch prínosových dutín, angíne, ale aj pri infekciách kože a mäkkých tkanív. Keďže ide o infúzny liek, pacienti sa s ním stretávajú predovšetkým v nemocnici, nie v domácej liečbe.

Rozhodnutie sa týka presne určených šarží lieku s exspiráciou v rokoch 2028 a 2029. Sťahovanie prebieha na úrovni distribučných spoločností, lekární aj zdravotníckych zariadení, ktoré sú povinné tieto balenia vyradiť z používania.

Pacienti bez liečby nezostanú

Podľa ŠÚKL nie je dôvod na obavy. Na slovenskom trhu sú dostupné iné, bezpečné šarže tohto lieku, rovnako ako aj ďalšie antibiotiká s rovnakým liečivom a porovnateľným účinkom. Ak by bolo potrebné liečbu upraviť alebo nahradiť, vždy o tom rozhodne ošetrujúci lekár s ohľadom na zdravotný stav pacienta.

