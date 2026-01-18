Americký fond žaluje Rusko o astronomickú sumu: Za dlhy z čias cárskeho Ruska žiada vyše 225 miliárd dolárov

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Rusko má zaplatiť dlhy, ktoré boľševici odmietli uznať.

Americký investičný fond Noble Capital RSD podal žalobu na Ruskú federáciu, v ktorej žiada viac než 225 miliárd dolárov za nesplatený dlh a ďalšie finančné záväzky cárskeho Ruska, ktoré boľševická vláda po prevzatí moci v roku 1917 odmietla uznať.

„Ruská federácia v rozpore s doktrínou nástupníckeho štátu odmietla a naďalej odmieta určité štátne záväzky za peniaze, ktoré si požičala predchádzajúca vláda,“ cituje portál The Moscow Times žalobu, ktorú fond podal v júni 2025 na federálnom súde vo Washingtone.

Fond žiada zabavenie zmrazených ruských aktív

Podľa portálu RBC, ktorý o žalobe informoval ako prvý, právnici fondu požiadali americké úrady, aby ako náhradu za storočie nesplácané dlhopisy zabavili ruské štátne aktíva zmrazené v USA, pričom tvrdia, že takýto krok by neporušil medzinárodné právo.

Noble Capital tvrdí, že vlastní 25 miliónov dolárov v štátnych dlhopisoch vydaných v decembri 1916 syndikátom vedeným bankou Citibank, ktorá nedávno schválila plán svojho odchodu z ruského trhu. Dlhopisy boli úročené 5,5 percentným úrokom a splatné v roku 1921.

Fond žiada aj úroky za viac než sto rokov

Fond tvrdí, že Rusko, ktoré ich podľa neho v rozpore s medzinárodným právom odmietlo uznať, by malo zaplatiť aj úroky, ktoré sa za viac než sto rokov na dlhopisoch nahromadili. Noble Capital žaluje ruské ministerstvo financií, Centrálnu banku Ruska a ruský Fond národného blahobytu. Moskva sa k prípadu zatiaľ oficiálne nevyjadrila.

Podľa právnych expertov má fond len veľmi malú šancu na úspech, no prípad by mohol podnietiť americké úrady, aby zvážili „súkromnoprávne alternatívy“ využitia zmrazených ruských aktív v súvislosti s Ruskou inváziou na Ukrajinu. Použitie zmrazeného ruského majetku na financovanie povojnovej obnovy presadzuje viacero západných štátov.

