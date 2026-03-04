Američania v iránskej vojne prepísali históriu: Takéto niečo sa nestalo od druhej svetovej vojny

Foto: SITA/AP (fotografia vpravo je ilustračná)

Roland Brožkovič
TASR
Útok na Irán
Americký minister obrany sa pred kamerami pochválil potopením iránskej lode.

V medzinárodných vodách Indického oceánu došlo k incidentu, pri ktorom americká ponorka potopila iránsku vojnovú loď. Agentúra Reuters uviedla, že k zásahu lode došlo pri pobreží Srí Lanky. Americký minister obrany Pete Hegseth to označil za prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď americká ponorka zničila nepriateľskú loď.

Srílanské úrady, na ktoré sa odvoláva agentúra AP, uviedli, že sa podarilo zachrániť 32 členov posádky iránskej lode. Reuters informoval, že z mora vytiahli aj niekoľko tiel. S odvolaním sa na zdroje zo srílanského námorníctva a ministerstva obrany dodal, že nezvestných je najmenej 101 osôb.

Silné slová ministra

Na tlačovej konferencii s predsedom Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Danom Caineom zároveň Hegseth vyhlásil, že Spojené štáty a Izrael ako „dve najsilnejšie letectvá na svete“ budú mať do menej než siedmich dní „úplnú kontrolu nad iránskou oblohou, bez akéhokoľvek odporu“.

Foto: SITA/AP

„Budeme lietať celý deň aj celú noc, deň i noc, vyhľadávať, zameriavať a ničiť rakety a obranný priemysel iránskej armády,“ avizoval minister. Dodal, že cieľom bude aj „identifikovať a zameriavať ich lídrov a vojenských veliteľov“. „Budeme lietať nad Teheránom, nad Iránom,… nad Revolučnými gardami. Iránski lídri sa budú pozerať nahor a uvidia len americkú a izraelskú vzdušnú silu… každú minútu každého dňa, kým nerozhodneme, že je koniec. A Irán proti tomu nebude môcť urobiť nič,“ vyhlásil Hegseth.

Pred novinármi sa minister obrany USA tiež vyjadril, že nepošle žiadny „odkaz spojencom Iránu, konkrétne Rusku a Číne,“ ktorí vyzvali na ukončenie bojových operácií v Iráne. Dodal, že „oni v skutočnosti nie sú faktorom a náš problém nie je v nich, ale v iránskych jadrových ambíciách.“

