Akcia Gran Turismo: Polícia zasahuje proti organizovanej skupine, zadržala 12 osôb. Odhalila miliónové podvody s autami

Na území viacerých krajov Slovenska prebieha v utorok policajná akcia s krycím názvom Gran Turismo, zameraná na odhalenie a dokumentovanie organizovanej trestnej činnosti spojenej s podvodným získavaním áut vyššej triedy v hodnote niekoľkých miliónov eur.
Doposiaľ bolo zadržaných 12 osôb, voči šiestim z nich vzniesli obvinenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Lea Vilhanová.
Akciu realizuje protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite PPZ v súčinnosti s bratislavskou políciou.
Nasadených viac ako 140 policajtov
Zásah prebieha na území viacerých krajov SR, pričom nasadených je podľa Vilhanovej približne 140 policajtov.
„Aktuálne policajti vykonávajú 12 domových prehliadok (bytových a nebytových priestorov), v rámci ktorých sú zaisťované dôkazy, výnosy z trestnej činnosti a predmety dôležité pre trestné konanie,“ priblížila Vilhanová. Dodala, že bližšie informácie poskytnú po skončení procesných úkonov, v umožnenom rozsahu.
