Aká krajina, taký „polárny expres“. Slováci sa bavia na zamrznutom vagóne vlaku ZSSK, spoločnosť sa bráni

Včerajšie extrémne počasie si vyžiadalo svoju daň a svoje stopy zanechalo aj na rýchliku ZSSK Tatran, ktorý putoval z Košíc do Bratislavy. Satirická stránka Zomri zverejnila fotografiu od fanúšika, na ktorej je vidno v chodbe vagóna vlaku pri dverách veľkú vrstvu námrazy. Slováci si z vagónu uťahujú a prirovnávajú ho k „polárnemu expresu“.

Na zverejnenú fotografiu reagovala na sociálnej sieti promptne aj spoločnosť ZSSK, kde v komentári pod príspevkom celú situáciu vysvetlila.

„Áno, na časti Slovenska máme od včera „besné“ počasie, ktoré spôsobilo to, čo vidíte na fotografii. Deje sa to, bohužiaľ, aj v lepších rodinách. Ako? Najprv musí fúkať pekelný vietor so snehom a byť trvalo mínusové teploty. Potom stačí malá štrbina, dlhšie otvorené dvere a vietor nám donesie sneh alebo dážď na tesnenie, sneh sa roztopí, zamrzne, a máme tu potom zamrznuté tesnenie, ktoré už už netesni a „prefukuje,“ vysvetľuje ZSSK.

„Samozrejme, naši vlakvedúci to hlásia a vozeň ide pri najbližšej možnej príležitosti na kontrolu. Ale dovtedy máme za to, že je lepšie vozeň nevyradiť a bezpečne vás načas (alebo aspoň s minimálnym meškaním, keď je vonku naozaj hnusne, ako dnes) dostať do cieľa. Ďakujeme za pochopenia a ospravedlňujeme sa, ak sme niekomu spôsobili nepríjemnosti. Držte nám palce nech nás počasie nevyradí z hry, ako vyradilo severnú D1,“ dodáva spoločnosť.

Vlaková doprava bola pre nepriaznivé počasie prerušená na viacerých miestach

Vlaková doprava bola pre nepriaznivé počasie prerušená na viacerých miestach. Vlaky na diaľkových trasách meškali 30 až 60 minút, na južnej trase okolo dvoch hodín. Pre TASR to potvrdil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Doprava bola prerušená v úsekoch Smolenice – Výh. Dúbrava, Dlhá nad Oravou – Nižná či Vyšné Hágy – Štrbské Pleso. Rovnako tiež v úsekoch Sklené pri Handlovej – Horná Štubňa, Strážske – Nižný Hrabovec a Žarnovica – Nová Baňa.