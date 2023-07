Ak tu chcete prespať, musíte sa sem zlaniť: Toto je najhlbšie položená hotelová izba na svete, cena vás prekvapí

Pri výbere ubytovania hľadíme na množstvo aspektov, napríklad na cenu, ale aj na umiestnenie hotela. Odvahu prespať na tomto mieste ale nemá každý. Aby ste sa dostali do najhlbšie položenej izby na svete, musíte prekonať niekoľko prekážok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Drink či večera pod zemou

Medzi waleskými horami Moelwynion sa nachádza mesto Blaenau Ffestiniog, ktoré kedysi bolo centrom prekvitajúceho bridlicového priemyslu. V súčasnosti drsná krása tejto časti národného parku Snowdonia, priťahuje dobrodružné duše, ktoré chcú zdolať zvlnené vrcholy, píše web Mail Online. Avšak kým niektorí chcú zdolávať vrcholy hôr, iní sa vydávajú opačným smerom. Chcú okúsiť, aké je to prespať v najhlbšie položenej hotelovej izbe na svete.

Izba sa nachádza viac ako 400 metrov pod zemským povrchom a pobyt v nej (tzv. The Deep Sleep Experience) sprostredkúva spoločnosť Go Below. Hotelová izba v hlbinách bývalej bane bola pre verejnosť sprístupnená v apríli. V bani sú vybudované 4 malé chatky, pričom za prenocovanie v jednej z nich zaplatíte niečo vyše 400 eur. Dvojica môže v chatke prespať za takmer 634 eur. V cene sú však zahrnuté aj drinky, večera a kontinentálne raňajky.

Lomy v severozápadnom Walese boli celosvetovo významné – produkovali tretinu všetkých strešných bridlíc na svete. Po tom, ako lomy ukončili svoju produkciu, ich chceli miestni obyvatelia nechať natrvalo uzavrieť, Miles Moulding, ktorý stojí za Go Below, však mal iné plány.

Pobyt nie je pre každého

Samozrejme, pobyt v bývalom lome nie je pre každého. Prespať tu môžu len zdravé, fyzicky zdatné osoby staršie ako 14 rokov. Na zostup potrebujete riadne vybavenie. Každý, kto chce zísť dole, musí mať pripevnený postroj s karabínami, v ktorom sa zlaní po sérií reťazí a lán. Zostup nadol trvá zvyčajne približne hodinu. V lome platí niekoľko pravidiel, tým prvým a najdôležitejším je: nestratiť sa. Pripraviť si treba aj teplejšie oblečenie. Bez ohľadu na vonkajšiu teplotu je totiž v bývalom lome len 10 °C.

Dole vládne absolútne ticho, počuť len kvapky vody. Vzhľadom na podmienky tu nie sú žiadne pavúky či potkany. Moulding priznáva, že bolo extrémne náročné dostať dole všetok materiál a napríklad aj postele. Do lomu ich museli zniesť štyria chlapi oblečení len v spodnej bielizni. Elektronika je poháňaná malou hydroelektrickou turbínou, prípadne záložným dieselovým generátorom.

Zavolať si odtiaľ nezavoláte, signál tu totiž nie je, no hostia majú prístup na internet. Moulding dodáva, že momentálne tu môžete prespať len v sobotu večer. Nechce totiž, aby sa miesto s historickou hodnotou premenilo na Disneyland.