Dom vlastnoručne vyrýval do útesu 50 rokov: Vláda ho chce zničiť, muž je ale pripravený zomrieť v ňom

Nissim Kahlon nechcel žiť v meste, miloval pláž. Rozhodol sa preto, že si tam vlastnoručne vybuduje svoj nový domov. V priebehu 50 rokov vytvoril komplikovaný labyrint chodieb a miestností. V príbytku má dokonca aj elektrinu a vodu, no vláda ho chce odtiaľ vysťahovať. Dom je vraj príliš nebezpečný, Nissim je ale pripravený radšej v ňom zomrieť, ako ho opustiť.

Dom vlastnoručne budoval 50 rokov

Na pláži Herzliya beach, neďaleko izraelského Tel Avivu, nájdete skutočne jedinečný dom. 77-ročný Nissim Kahlon ho vybudoval vlastnými rukami za posledných 50 rokov, píše web Mail Online. Príbytok vyhĺbil do útesu a je plný zvláštnych miestností a mozaikových podláh. Podľa izraelskej vlády je to ale nelegálna stavba, ohrozujúca pobrežie a muža chce odtiaľ vysťahovať.

Kahlon je ale odhodlaný nevzdať sa a tvrdí, že ak sa ho chcú úrady zbaviť, budú ho musieť pochovať spolu s jeho domom. Dodáva, že iný domov nemá, nemá kam ísť. Na pláž prišiel v roku 1973 a najprv žil v stane. Potom si ale do útesu vyhĺbil jaskyňu a presťahoval sa do nej. V priebehu desaťročí sa diera v útese premenila, takpovediac, na pieskový hrad plný recyklovaného kovu, dreva, skla a všetkého, čo Kahlon našiel.

Takmer každý povrch domu je pokrytý prepracovanými mozaikami. Kahlon ich vyrába z farebných kachličiek, ktoré nachádza na miestnom smetisku. Ako dekoračný materiál slúžia aj rozbité fľaše zo skla. To používa aj ako izolačný materiál na exteriér domu. Komplex má dokonca aj vodovodné potrubie, toaletu, elektrinu a je doň zavedená aj telefónna linka. Kahlon tvrdí, že dom je pevný, nič mu nechýba a nič mu nehrozí. Dodáva, že dane mestu neplatí, pretože neprodukuje žiaden odpad, všetko spracúva a používa na ďalšiu stavbu.

Výbušniny nikto nerieši, no dom vláde prekáža

Kahlon priznáva, že príkaz na zdemolovanie domu mu prišiel ešte v roku 1974, no on ho ignoroval a ani mesto s tým až doteraz nič nerobilo. Až minulý rok mu prišiel príkaz, aby sa z príbytku vysťahoval. Muž priznáva, že na dom nikdy nemal stavebné povolenie. Dokonca si na pláži pred rokmi otvoril aj reštauráciu, no tú mu mesto veľmi rýchlo zrušilo.

Nissim sa bráni tým, že ho predsa samotné mesto už pred desaťročiami pripojilo k elektrickej sieti. Prečo by to robilo, ak by príbytok nebol bezpečný, pýta sa muž. Aby toho nebolo málo, len pár stoviek metrov od Kahlonovho domu sa nachádza opustený objekt, ktorý kedysi patril armáde a vyrábali sa tu zbrane. Zariadenie na testovanie výbušnín bolo opustené takmer pred 30 rokmi, napriek tomu však nedávno explózia vyhĺbila kráter do piesku len kúsok od jeho príbytku.

Ľudia s vládou nesúhlasia, spustili kampaň

Rôzne izraelské úrady na seba zvaľujú zodpovednosť za opustený a znečistený priestor už desaťročia. Nikto sa však nikdy neodhodlal k tomu, aby pozemky konečne vyčistil. Napriek tomu ale ministerstvo životného prostredia tvrdí, že tým, že si do útesu vytesal dom, Kahlon vážne poškodil životné prostredie. Údajne je hrozbou aj pre verejnosť a obral používateľov pláže o priestor. Kahlonov unikátny dom si pritom radi pozrú aj turisti.

Úrady tvrdia, že mužovi poskytnú náhradné bývanie. Kahlonova rodina a priatelia to ale nechcú nechať len tak. Spustili kampaň a verejnú zbierku, ktorej cieľom je pomôcť mužovi ponechať si domov, v ktorom strávil väčšinu svojho života. Podľa webu Green Prophet sa obec, pod ktorú dom spadá, dokonca obrátila na UNESCO a žiada, aby bol dom registrovaný ako svetové dedičstvo.