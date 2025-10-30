Ak chcete ísť na Dušičky vlakom, poponáhľajte sa: Tieto vlaky sú už takmer plné, problémy môžu nastať aj pri návrate

Obsadenosť vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) pred blížiacimi sa Dušičkami postupne stúpa.
Aktuálne je priemerná obsadenosť najvyťaženejších vlakov na úrovni 83 percent, voľné miesta tak sú stále dostupné. Ako ale upozornil hovorca ZSSK Ján Baček, počas dnešného dňa už dopravca vypraví spoje z Bratislavy do Košíc, v ktorých je kapacita naplnená.
Pozor, obsadené sú aj spiatočné cesty
Podľa Bačeka okrem stopercentne obsadených spojov stúpa aj záujem cestujúcich o jazdu na spiatočnej ceste z Košíc do Bratislavy v nedeľu 2. novembra. Dopravca upozorňuje, že s blížiacim sa víkendom bude záujem o lístky rásť.
„Cestujúcim preto odporúča, aby si lístky na vlak aj s miestenkami kúpili včas,“ upozornil Baček. Diaľkové expresy medzi Bratislavou a Košicami jazdia každú hodinu. Na severnej trase denne vypravia až 30 expresov s kapacitou približne 17 500 sedadiel, čo rovnomerne rozloží dopyt počas dňa.
Lístky na vlaky je možné zakúpiť cez e-shop ZSSK alebo mobilnú aplikáciu IDeme vlakom. Lístky sú dostupné aj v pokladniciach ZSSK a najnovšie aj na poštách.
Nahlásiť chybu v článku