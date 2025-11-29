Aj v zime si tu užijete príjemných 19 °C: Baľte kufre, v európskom skrytom klenote ste od 37 eur

To, že zimné mesiace už klopú na dvere, neznamená, že kabáty sú vašou jedinou možnosťou. Stále sa nájdu miesta, kde si môžete užiť príjemné teplo a drink v podniku na terase. Kam sa vybrať?
Prehliadaný klenot Európy
Ako píše web Adventures of Alice, dovolenkovanie v jesenných a zimných mesiacoch jednoznačne má svoje výhody. Ceny sú o niečo nižšie, ľudí je pomenej, no na mnohých miestach je stále príjemne teplo. Patrí medzi ne napríklad aj Cyprus, konkrétne Pafos. Podľa webu Holiday Weather tu aj v decembri teploty siahajú k 19 °C a v januári k 17 °C.
Podľa zmieňovaného webu je Pafos krásnou, no neraz podceňovanou a prehliadanou lokalitou. Radí ho medzi skryté európske poklady. Je to dokonalé miesto napríklad pre ľudí, ktorí milujú históriu, no nechcú sa tlačiť v davoch v Aténach či v Ríme.
Nebude sa vám chcieť odchádzať
Nudiť sa tu jednoznačne nebudete. Svoje čaro majú nielen hrady a mozaiky, ale aj uličky, v ktorých nájdete miestne trhy plné lokálnych výrobkov. Miestne kaviarne či reštaurácie majú vskutku jedinečnú atmosféru a nebude sa vám chcieť z nich odchádzať. Po dobrom jedle však určite musíte zamieriť na promenádu pokochať sa krásou pobrežia.
Web Guide to Paphos odporúča preskúmať miestnu prírodu alebo si užiť výlet loďou. Lagúna vám svojou krásou vyrazí dych v každom ročnom období, nielen v lete. Web odporúča zarezervovať si tiež jazdu na džípoch alebo si užiť atmosféru hôr Troodos. Nechýbajú krásne dedinky, vodopády či turistické chodníky.
Ako sa dozvedáme z webu Budget Your Trip, za noc v hoteli v Pafose zaplatíte už od približne 65 eur. Za obed dáte zhruba 8 eur, píše web Numbeo. Cena piva milovníkov tohto nápoja asi nepoteší, vyjde totiž na približne 3 eurá. Čo sa letenky týka, z viedenského letiska ste priamo v Pafose za asi tak 3 a pol hodiny. Letenka vás pritom v januári vyjde od 37 eur.
Nahlásiť chybu v článku