Aj v zime si tu užijete príjemných 19 °C: Baľte kufre, v európskom skrytom klenote ste od 37 eur

Petra Sušaninová
Počas chladných a hmlistých dní nejeden človek sníva o slnku a teple.

To, že zimné mesiace už klopú na dvere, neznamená, že kabáty sú vašou jedinou možnosťou. Stále sa nájdu miesta, kde si môžete užiť príjemné teplo a drink v podniku na terase. Kam sa vybrať?

Prehliadaný klenot Európy

Ako píše web Adventures of Alice, dovolenkovanie v jesenných a zimných mesiacoch jednoznačne má svoje výhody. Ceny sú o niečo nižšie, ľudí je pomenej, no na mnohých miestach je stále príjemne teplo. Patrí medzi ne napríklad aj Cyprus, konkrétne Pafos. Podľa webu Holiday Weather tu aj v decembri teploty siahajú k 19 °C a v januári k 17 °C.

Foto: Anna Anichkova, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Podľa zmieňovaného webu je Pafos krásnou, no neraz podceňovanou a prehliadanou lokalitou. Radí ho medzi skryté európske poklady. Je to dokonalé miesto napríklad pre ľudí, ktorí milujú históriu, no nechcú sa tlačiť v davoch v Aténach či v Ríme.

Nebude sa vám chcieť odchádzať

Nudiť sa tu jednoznačne nebudete. Svoje čaro majú nielen hrady a mozaiky, ale aj uličky, v ktorých nájdete miestne trhy plné lokálnych výrobkov. Miestne kaviarne či reštaurácie majú vskutku jedinečnú atmosféru a nebude sa vám chcieť z nich odchádzať. Po dobrom jedle však určite musíte zamieriť na promenádu pokochať sa krásou pobrežia.

Foto: Anna Anichkova, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Web Guide to Paphos odporúča preskúmať miestnu prírodu alebo si užiť výlet loďou. Lagúna vám svojou krásou vyrazí dych v každom ročnom období, nielen v lete. Web odporúča zarezervovať si tiež jazdu na džípoch alebo si užiť atmosféru hôr Troodos. Nechýbajú krásne dedinky, vodopády či turistické chodníky.

Ako sa dozvedáme z webu Budget Your Trip, za noc v hoteli v Pafose zaplatíte už od približne 65 eur. Za obed dáte zhruba 8 eur, píše web Numbeo. Cena piva milovníkov tohto nápoja asi nepoteší, vyjde totiž na približne 3 eurá. Čo sa letenky týka, z viedenského letiska ste priamo v Pafose za asi tak 3 a pol hodiny. Letenka vás pritom v januári vyjde od 37 eur.

