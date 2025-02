Adriana Poláková odhalila veľké plány. Chystá odvážne veci, z týchto noviniek sa každému zatočí hlava

Pred niekoľkými rokmi sa bývalá moderátorka Telerána presťahovala do susedného Rakúska, kde kúpila spolu s manželom Christianom nádherný kaštieľ. Rozprávkové miesto premenili na penzión, čo bol jej sen. Zdá sa, že je načase plniť si ďalšie sny a naplno sa pustiť do práce. Nie div, keď sa pred pár dňami vrátila domov z exotickej Kostariky, kde zrejme načerpala novú energiu a oddýchla si.

Dlhé roky s ňou televízni diváci vstávali, no následne sa rozhodla pre život v susednej krajine, kde sa venuje hosťom vo svojom penzióne. Popritom si nedávno odskočila do šou Bez servítky, kde síce neurobila práve najlepší dojem, no účel bol splnený. Predviedla svoje kuchárske umenie, o čom svedčí fakt, že sa jej hostia zalizovali až za ušami. Následne si Adriana Kneissl, kedysi Poláková, dobila baterky a prišla na iné myšlienky pri spoznávaní Kostariky, v ktorej zažila to, čo iní Slováci možno nezažijú za celý svoj život.

Čo pripravuje?

Dnes je už doma a plná odhodlania a nového elánu sa pustila do víru pracovného kolotoča, ktorý ju opäť pohltil. To však nie je všetko. Očividne má pred sebou nové výzvy, ktoré prezradila svojim zvedavým fanúšikom na sociálnej sieti. Nechýbali slová vďaky za prežitú dovolenku, a taktiež nadšenie, že už odchádza domov. „Kostarika, ďakujem. Bolo krásne, ale už sa teším domov,“ napísala Adriana k sérii fotografií, zachytávajúcich divokú Kostariku, zverejnených na Instagrame.

Neskôr fanúšikovia spozorneli, hneď ako si prečítali, čo má v úmysle najbližšie obdobie. Naznačila, že ju čaká množstvo pracovných aktivít, na ktoré je pripravená, ale i príjemné radosti. „Najprv kaderníčka, kozmetika, manikúra. Potom pracovné povinnosti: bude kalendár na rok 2026, iný ako doteraz, s tematickým receptom. A vyzerá to tak, že budem robiť aj dotlač knihy (áno, ja viem, vravela som, že nebude, ale pýtate si ju…) a dám opäť aj cestovateľskú školu pečenia po Slovensku,“ vyšla s pravdou von Adriana.

Práca na programe