Dobré správy pre fanúšikov Farmy: Ich prosby boli vypočuté, nie však tak, ako čakali, chystá sa niečo veľké

Nie je to tak dávno, čo sa diváci dozvedeli meno víťaza šestnástej série Farmy. Stal sa ním Peter Janiga, ktorý vo finále bojoval s Hoku a Matúšom. Pridal sa tak k dlhej línii víťazov, keďže táto šou je na televíznych obrazovkách už od roku 2011 a ide o najdlhšie vysielanú televíznu reality šou na Slovensku.

Po tom, ako bola odvysielaná záverečná epizóda poslednej série Farmy, začalo sa vo veľkom špekulovať, že sa diváci dočkajú novej série skôr než obvykle. Tomu nasvedčoval aj fakt, že Marek Fašiang už počas posledných epizód vo vysielaní vždy avizoval: „Myslíš si, že to zvládneš lepšie? Prihlás sa do Farmy 17.“

Začali sa tak opäť špekulácie o zimnej verzii Farmy, o ktorých sme vás informovali v článku, pričom by to znamenalo, že sa Farma bude vysielať dvakrát do roka. Dnes už je to potvrdené, nie však tak, ako diváci očakávali.

Farma dvakrát do roka

Zimnú sériu Farmy už mali možnosť sledovať diváci na obrazovkách televízie. Tvorcovia tejto reality šou s ňou totiž prišli už rok po tom, ako predstavili tú klasickú. V roku 2012 tak jedenásť súťažiacich bojovalo vo februárových teplotách na Farme so sloganom: „Bude to drsné!“

Nie div, že fanúšikovia verili, že sa rovnakej šou dočkajú aj v roku 2025, obzvlášť, keď televízia začala kasting na novú sériu oveľa skôr. Špekulácie však nakoniec vyvrátila Silvia Majeská, programová riaditeľka Markízy, pre portál Mediálne. Povedala: „Nikdy nezabudnem, ako sme sa rozprávali o zimnej Farme, či je to vôbec bezpečné a či je možné v takých podmienkach a v chladnom počasí „prežiť“. Nakoniec sa to ukázalo ako dobrý nápad a skončilo to veľmi dobre. Momentálne však nad tým neuvažujeme, keďže Farma má svoje tradičné miesto v jesennej štruktúre, ale do budúcnosti to nevylučujeme.“

Hoci by sa mohlo zdať, že nápad vysielať Farmu dvakrát do roka je na čas stratený, nie je to tak. Po úspechu Bachelor Česko, ktorý nadviazal na úspech slovenskej verzie Ruža pre nevestu, sa totiž diváci môžu pripraviť na českú verziu Farmy.

Túto informáciu prezradil producent reality šou Love Island Samuel Jaško v DOUBLE DATE PODCAST-e, kde primárne vystúpil s Yeni, bývalou účastníčkou šou Survivor a Love Island, aby prehovorili o ich vzťahu. Súčasne však priniesol aj dobré správy pre fanúšikov Farmy. „Áno, pripravuje sa česká Farma. Bude to čisto česká Farma. Bude v Čechách, česká téma, českí účinkujúci,“ prezradil Jaško.

Moderátorka Gábi sa ho potom spýtala, či už na českú Farmu prebiehajú kastingy, na čo odpovedal: „Už sa to tak pomaličky začína celé rozbiehať, ale samozrejme, že ešte príde nejaká oficiálna výzva.“