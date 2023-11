14-ročný chlapec vynašiel mydlo, ktoré má „zmyť“ rakovinu kože. Jeho objav môže pomôcť státisícom ľudí

Len 14-ročný chlapec z americkej Virgínie získal titul „najlepšieho mladého vedca USA“ po tom, ako na každoročnej súťaži uspel so svojím produktom mydla, ktoré by mohlo pomôcť imunitnému systému „zmyť“ rakovinu kože. Za svoj projekt získal 25-tisíc dolárov.

Chlapec Heman Bekele je pôvodom z Etiópie, do USA sa presťahoval spolu s rodinou len pred štyrmi rokmi. Aj spomienky na krajinu, kde ľudia pracujú pod horúcim slnkom, ho inšpirovali k tomuto vynálezu, píše Science Alert.

Ako to funguje

Mydlo má v podstate dodávať cez kožu liek priamo do tela. Má sa tak aktivovať imunitný systém v boji proti rakovinovým bunkám. Výhodou mydla má byť jeho cena, Daily Mail píše o sume iba pol eura za kus. To je s bežnou liečbou, ktorá stojí v USA aj 40-tisíc dolárov, zanedbateľná čiastka a liečba by tak mohla byť dostupná prakticky pre každého.

Hlavnou zlúčeninou v mydle je imidazochinolín, ktorý sa používa pri lokálnom ošetrovaní bradavíc a plesní, ale aj akné. Americká vládna agentúra FDA — Správa potravín a liečiv, ho ale tiež schválila na liečbu bazocelulárneho karcinómu, najčastejšieho zhubného nádoru kože.

V mydle sú použité špeciálne nanolipidy, ktoré sa vo svete využívali masívne najmä vo vakcínach od Pfizeru a Moderny v boji proti covidu. Práve vďaka nim sa liečivo udrží a vstrebáva do pokožky.

„Mydlo je trochu lepkavejšie než bežné mydlo, pretože obsahuje nanočastice na báze lipidov a jeho zmyslom je, že aj keď ho zmyjete, liečivo ostane na pokožke,“ vysvetlil Bekele.

Jeho reálne použitie možno až o niekoľko rokov

Bekele začal na mydle pracovať doma, no keď sa stal finalistom súťaže, obrátil sa na univerzitu vo Virgínii, kde mu s jeho projektom pomohli. Stále je tu však viacero prekážok. V prvom rade nie je úplne jasné, ako dobre dokážu nanolipidy prenášať liečivo cez pokožku. Bekele ho testoval iba na digitálnych modeloch, kde sa ukázala vysoká efektivita, ale skutočné testovanie na ľuďoch ešte neprebehlo, keďže nemá na to certifikáciu od FDA. Ak všetko dobre pôjde, tú by mydlo mohlo získať do piatich rokov.

Mydlo sa musí totiž testovať laboratórne, aby sa zaručila v prvom rade jeho bezpečnosť, ale aj účinnosť. Ak ale všetko pôjde tak, ako Bekele dúfa, chcel by potom vytvoriť neziskovú organizáciu, ktorá by zabezpečovala dostupnú liečbu rakoviny kože pre čo najväčší počet ľudí.