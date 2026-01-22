Zvláštny prieskum o Slovákoch: Odborníci skúmali, ako chceme zomierať. Zistili prekvapivú vec

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Téma smrti je stále tabu, no Slováci o nej chcú hovoriť viac, ukazuje prieskum.

Slováci chcú zomierať doma v kruhu rodiny a blízkych, obávajú sa bolesti a finančnej záťaže pre blízkych, ktorí by ich doopatrovali. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý realizovala agentúrou 2muse pre neziskovú organizáciu Viaticus v septembri 2025. Zástupcovia neziskovej organizácie o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Výsledky prieskumu ukázali, že ľudia chcú zomierať najmä doma. Takmer 80 percent respondentov odmieta zdravotnícke zariadenia, respektíve liečebne pre dlhodobo chorých. Vyše polovica (64 percent) tiež uviedla, že chce mať na konci života pri sebe najmä príbuzných.

Dôraz na autonómiu a rozhodovanie o liečbe

Z prieskumu tiež vyplýva, že ľudia sa chcú až do konca spoliehať sami na seba a podieľať sa na rozhodovaní o liečbe. Viac ako polovica (52 percent) opýtaných uviedla, že si chce zlú správu vypočuť sama alebo v prítomnosti rodiny (20 percent).

Osemdesiatpäť percent respondentov uviedlo, že v posledných chvíľach života chcú mať možnosť rozlúčiť sa s blízkymi a byť pri vedomí (58 percent). Chcú byť schopní rozhodovať o liečbe aj na konci života (77 percent).

Téma zomierania je podľa verejnosti tabu

Viac ako polovica (51 percent) respondentov nemá problém hovoriť o zomieraní, 72 percent si myslí, že sa o téme konca života a zomierania nehovorí dostatočne. „Aj tento aktuálny prieskum ukazuje potrebu vytvoriť podmienky na dôstojné zomieranie, viac sa venovať zlepšovaniu podmienok starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich, najmä lepšej podpory domácej starostlivosti, aby zomierajúci mohol zostať so svojimi blízkymi čo najdlhšie a tí aby mali vyššiu odbornú podporu v mobilných paliatívnych tímoch. Človek neprichádza na svet sám a nemal by sám ani odchádzať. Súčasťou dôstojného zomierania je aj vytvoriť nástroje, ktoré budú rešpektovať vôľu zomierajúceho aj v prípade jeho nemohúcnosti, je to posledná služba človeku,“ povedala riaditeľka Viaticus Jana Červenáková.

Ilustračná foto: Pexels

Poukázala tiež na to, že vopred vyslovené prianie, respektíve medicínska vôľa je dokument, ktorý má zabezpečiť rešpektovanie vôle pacienta v každej situácii a je jedným z nástrojov, ako predísť predlžovaniu procesu zomierania (dystanázia). „Tento inštitút je obsiahnutý v Dohovore o ľudských právach, ku ktorému pristúpila aj Slovenská republika plnom rozsahu, avšak prenesenie niektorých jej ustanovení do aplikačnej praxe dodnes nebolo zabezpečené,“ podotkla Červenáková.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac