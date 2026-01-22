Zvláštny prieskum o Slovákoch: Odborníci skúmali, ako chceme zomierať. Zistili prekvapivú vec

Slováci chcú zomierať doma v kruhu rodiny a blízkych, obávajú sa bolesti a finančnej záťaže pre blízkych, ktorí by ich doopatrovali. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý realizovala agentúrou 2muse pre neziskovú organizáciu Viaticus v septembri 2025. Zástupcovia neziskovej organizácie o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Výsledky prieskumu ukázali, že ľudia chcú zomierať najmä doma. Takmer 80 percent respondentov odmieta zdravotnícke zariadenia, respektíve liečebne pre dlhodobo chorých. Vyše polovica (64 percent) tiež uviedla, že chce mať na konci života pri sebe najmä príbuzných.
Dôraz na autonómiu a rozhodovanie o liečbe
Z prieskumu tiež vyplýva, že ľudia sa chcú až do konca spoliehať sami na seba a podieľať sa na rozhodovaní o liečbe. Viac ako polovica (52 percent) opýtaných uviedla, že si chce zlú správu vypočuť sama alebo v prítomnosti rodiny (20 percent).
Osemdesiatpäť percent respondentov uviedlo, že v posledných chvíľach života chcú mať možnosť rozlúčiť sa s blízkymi a byť pri vedomí (58 percent). Chcú byť schopní rozhodovať o liečbe aj na konci života (77 percent).
Téma zomierania je podľa verejnosti tabu
Viac ako polovica (51 percent) respondentov nemá problém hovoriť o zomieraní, 72 percent si myslí, že sa o téme konca života a zomierania nehovorí dostatočne. „Aj tento aktuálny prieskum ukazuje potrebu vytvoriť podmienky na dôstojné zomieranie, viac sa venovať zlepšovaniu podmienok starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich, najmä lepšej podpory domácej starostlivosti, aby zomierajúci mohol zostať so svojimi blízkymi čo najdlhšie a tí aby mali vyššiu odbornú podporu v mobilných paliatívnych tímoch. Človek neprichádza na svet sám a nemal by sám ani odchádzať. Súčasťou dôstojného zomierania je aj vytvoriť nástroje, ktoré budú rešpektovať vôľu zomierajúceho aj v prípade jeho nemohúcnosti, je to posledná služba človeku,“ povedala riaditeľka Viaticus Jana Červenáková.
Poukázala tiež na to, že vopred vyslovené prianie, respektíve medicínska vôľa je dokument, ktorý má zabezpečiť rešpektovanie vôle pacienta v každej situácii a je jedným z nástrojov, ako predísť predlžovaniu procesu zomierania (dystanázia). „Tento inštitút je obsiahnutý v Dohovore o ľudských právach, ku ktorému pristúpila aj Slovenská republika plnom rozsahu, avšak prenesenie niektorých jej ustanovení do aplikačnej praxe dodnes nebolo zabezpečené,“ podotkla Červenáková.
