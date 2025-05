Zuzana Porubjaková prelomila mlčanie a prehovorila o rande so Sajfom. Odtajnila nečakanú vec, ktorá mnohých odrovná

Zuzana Porubjaková patrí medzi herečky, ktoré si dokázali získať srdcia divákov nielen talentom, ale aj ľudskosťou. V nedávnom rozhovore však prekvapila nečakaným priznaním zo svojej minulosti.

Herečka bola hostkou v podcaste Sajfa šou Fun Rádia, kde sa rozhovor niesol v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. V istom momente však prišla reč na obdobie spred mnohých rokov, keď ešte nebola vydatá a žila úplne iný život. Sajfa si zaspomínal na niekoľko spoločných momentov, ktoré divákov rozhodne zaskočili. Časť minulosti, ktorú mnohí nepoznali, sa tak dostala na svetlo sveta a obaja protagonisti ju komentovali s nadhľadom a úsmevom.

Spomienka na dávne rande

„Viac ako tri rande to neboli,“ povedala Zuzana bez okolkov, keď sa jej Sajfa opýtal, či medzi nimi kedysi niečo prebehlo. Nešlo však o nič vážne, ako obaja zdôraznili, šlo skôr o niekoľko príjemných stretnutí. Sajfa si situáciu vybavoval len matne: „Neskončilo to nijako, my sme spolu nič nemali, ale boli sme na rande.“

Ich vzájomná chémia bola vraj citeľná, ale vzťah sa z toho nikdy nevyvinul. „A čo sa teda stalo?“ zasmial sa Sajfa. „Ja neviem, ale veľmi si sa mi páčil,“ priznala herečka bez váhania.

