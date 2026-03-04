Zuzana Kanócz prezradila, ako sa stravujú jej deti: Jednu vec u nich doma takmer nepoužívajú

Frederika Lyžičiar
Snaží sa viesť svoje deti k zdravým návykom, no bez prísnych zákazov.

Zdravé návyky sa budujú najmä prirodzeným príkladom a rozumnou mierou. Preto sa snaží nájsť rovnováhu medzi zdravou stravou a bežným detským svetom sladkostí.

Pre TV JOJ prezradila herečka Zuzana Kanócz, ktorá tvorí pár s hercom Jurajom Lojom a spoločne vychovávajú tri deti, že v ich domácnosti sa snažia klásť dôraz na kvalitné potraviny a deti prirodzene viesť k zdravému životnému štýlu. Sladkosti síce úplne nezakazuje, no vyberá skôr tie s lepším zložením. Bežný biely cukor preto u nich doma takmer nenájdete a ak potrebujú jedlá osladiť, siahajú radšej po prirodzenejších alternatívach.

 

Biely cukor doma takmer nepoužívajú

Herečka priznáva, že pri stravovaní sa snaží byť dôsledná, no zároveň sa drží rozumnej miery. Podľa nej nemá zmysel deťom všetky sladkosti úplne zakazovať, pretože by ich to mohlo lákať ešte viac. Aj to je dôvod, prečo sa snaží vyberať kvalitnejšie alternatívy a doma minimalizovať klasický cukor.

Ako sama opisuje pravidlá vo svojej domácnosti: „Nenájdete u nás biely cukor. A vôbec používame cukor minimálne,“ hovorí herečka. Namiesto klasického cukru preto často siahajú po prirodzenejších alternatívach. „Ak si potrebujeme sladiť, robíme to datľovým sirupom,“ vysvetľuje.

 

Pri výbere sladkostí sa snaží myslieť aj na ich zloženie a uprednostňuje tie, ktoré obsahujú prirodzenejšie suroviny. „Ak kupujeme sladkosti, snažíme sa vyberať také, ktoré obsahujú sušené ovocie, oriešky, semená,“ približuje. Okrem toho však nechce, aby mali deti pocit úplného zákazu. „Také tie bežné sladkosti nechcem deťom úplne zakazovať, lebo by ich to lákalo o to viac,“ dodáva.

 

Priznáva však, že výnimky sa občas objavia, no snaží sa ich držať v rozumnej miere. „Takže, samozrejme, sú výnimky, kedy im ich niekedy dovolím, ale dávam pozor, aby to nebolo naozaj často,“ hovorí. V ich jedálničku preto dominujú najmä prirodzené potraviny. „Jeme veľa ovocia, orieškov, zeleniny,“ približuje herečka a dodáva, že pri hlavných jedlách sa snaží myslieť aj na pestrosť. „Pri hlavných jedlách sa snažím naozaj ten tanier spraviť farebný,“ dopĺňa.

Každé dieťa má iné chute

