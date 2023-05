Zubnú kefku by ste si nikdy nemali nechávať v kúpeľni, ohrozuje ju „fekálna fontána“. Urobte radšej toto

Nechávate si kefku po umytí zubov voľne umiestnenú napríklad v poháriku na umývadle? Teraz vám dáme jeden veľmi dobrý dôvod, prečo by ste to nemali robiť. Týka sa to konkrétne domácností, ktoré majú toaletu umiestnenú priamo v kúpeľni, kde aj vykonávajú svoju osobnú hygienu, opisuje LADbible.

Počuli ste už o takzvanej „fekálnej fontáne“? Vzniká po spláchnutí záchoda, kedy sa do okolia uvoľňujú a rozprašujú usadeniny z toalety. A práve týmto spôsobom sa môžu dostať až na zubnú kefku, ktorú si následne vložíte do úst.

Čo by ste mali urobiť?

Samozrejme, existuje hneď niekoľko veľmi jednoduchých riešení tohto „problému“. Na začiatok skúste záchodovú dosku prikryť predtým, než toaletu spláchnete.

Ak si chcete byť ešte istejší v čistote vašej zubnej kefky, skúste si ju odkladať niekam inam a nenechávať v blízkosti záchodu.

Pozeráte sa na záchode do mobilu? Dávajte si pozor

Ako sme vás informovali, sedieť dlhý čas na toalete s mobilom v ruke nemusí byť najlepší nápad. Štúdia spoločnosti NordVPN, vykonaná na vzorke 9 800 dospelých respondentov, odhalila, že až 65 percent z nich si so sebou berie svoj mobil aj na toaletu. „Najhoršie“ sú na tom podľa štúdie ľudia vo veku 26 až 41 rokov.

Dôležité je však to, koľko času takto pri tejto činnosti trávime. Doktor Roshini Raj, gastroenterológ z nemocnice NYU Langone, prezradil, že by to v priemere nemalo byť viac ako 10 minút, inak nám hrozia zdravotné ťažkosti, ako sú napríklad hemoroidy či zdurené žily.

Dôležitý je aj dizajn toalety. Ak je totiž vaša anorektálna oblasť nižšie ako vaše stehná, čomu sa v prípade väčšiny záchodov nevyhnete, na žily je kvôli gravitácii vyvíjaný oveľa väčší tlak.