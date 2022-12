Pozeráte sa na záchode do mobilu? Ak presiahnete tento čas, môže to viesť k zdravotným problémom

Dnes je už úplne bežné, že si so sebou berieme svoj mobilný telefón úplne všade. Výnimkou dokonca nie je ani návšteva toalety, kde si počas vykonávania potreby prezeráme sociálne siete či odpisujeme na správy. Ak sa tam však zabudneme, môže to mať nečakané zdravotné následky, píše portál Unilad.

Život bez smartfónov je dnes už len veľmi ťažko predstaviteľný a tieto zariadenia nám nesmierne uľahčujú našu existenciu. Častokrát sa stáva, že sa do nich pozeráme počas sedenia na toalete. Ľudia sú totiž zaneprázdnení a práve na záchode si nájdu chvíľu pokoja.

Na vine je gravitácia

Na tom síce nie je nič zlé, no nemali by sme to preháňať. Štúdia spoločnosti NordVPN vykonaná na vzorke 9800 dospelých respondentov odhalila, že až 65 percent z nich si so sebou berie svoj mobil aj na toaletu. „Najhoršie“ sú na tom podľa štúdie ľudia vo veku 26 až 41 rokov.

Dôležité je však to, koľko času takto pri tejto činnosti trávime. Doktor Roshini Raj, gastroenterológ z nemocnice NYU Langone prezradil, že by to v priemere nemalo byť viac ako 10 minút, inak nám hrozia zdravotné ťažkosti, ako sú napríklad hemoroidy či zdurené žily.

Dôležitý je aj dizajn toalety. Ak je totiž vaša anorektálna oblasť nižšie ako vaše stehná, čomu sa v prípade väčšiny záchodov nevyhnete, na žily je kvôli gravitácii vyvíjaný oveľa väčší tlak.