Stačí vám aj 150 eur na týždeň: Lacné more nájdete v Poľsku, ráno sadnete do auta, poobede sa kúpete, pozrite si prehľad

Kým medzi obľúbené prímorské destinácie Slovákov patria napríklad Chorvátsko, Taliansko, Grécko či Španielsko, nemali by ste zabúdať na to, že more nájdete aj u našich susedov — na severe Poľska. Veľkým pozitívom je, že vyraziť sem môžete pohodlne aj autom. Prinášame vám prehľad, ako a kde si vychutnáte letnú prímorskú dovolenku za našimi hranicami.

V článku sa dozviete aj: kam do Poľska k moru môžete vyraziť;

koľko trvá cesta autom z Bratislavy či Košíc do týchto miest;

ako vyzerajú miestne pláže;

či je dovolenka v Poľsku lacnejšia v porovnaní s Chorvátskom;

aké sú tu v lete teploty.

Poľsko nie je typickou prímorskou destináciou, kam by sa Slováci hrnuli za letnou dovolenkou. Ak ste doteraz o tejto možnosti nepremýšľali, možno vás presvedčia rozsiahle pieskové pláže, netypické Baltské more či fakt, že sa sem môžete vydať napríklad autom.

Porovnali sme priemerné ceny nízkonákladovej dovolenky v Chorvátsku s tou v Poľsku a už asi tušíte, ktorá krajina z tohto „súboja“ vyšla ako lacnejšia. Web Budget Your Trip na základe reálnych skúseností cestovateľov odhaduje, že na týždennú dovolenku v Chorvátsku s nízkym rozpočtom potrebujete približne 270 eur, zatiaľ čo v Poľsku je to iba 150 eur.

Čo sa týka teploty mora, web Sea water temperature uvádza, že maximálne teploty morskej vody v Poľsku priemerne za posledné desaťročie siahajú k príjemným 25 °C.

Pozrite si, kam môžete vyraziť k moru k našim poľským susedom a koľko to trvá autom z Bratislavy či Košíc.

Międzyzdroje

Začnime v blízkosti hraníc s Nemeckom. Międzyzdroje je poľské mestečko, ktoré sa môže pochváliť svetlou pieskovou plážou. Od Bratislavy je vzdialené približne 9 hodín cesty autom a trasa vedie cez Česko a následne buď Poľsko alebo Nemecko. Čiže je ideálnou možnosťou, ak chcete svoju dovolenku spojiť s výletom napríklad do Drážďan či Berlína, keďže ich budete mať cestou. Cesta z Košíc trvá len o niečo dlhšie a vedie naprieč Poľskom.

Rewal

Približne trištvrte hodiny autom smerom na východ sa nachádza obec Rewal, kde si môžete vylihovanie na pláži užiť do sýtosti. Dĺžka trasy z Bratislavy či Košíc je veľmi podobná ako v predchádzajúcom prípade. A ak napríklad vyrazíte z východného Slovenska, cestou si môžete urobiť zastávku v takom Krakove, Katoviciach či Vroclave.

Mielno

Necelých 10 hodín cesty autom z Bratislavy sa nachádza letovisko Mielno. Z Košíc sem vedie rovnaká trasa ako sme spomínali pri Rewali a odhadovaná dĺžka cesty je niečo cez 11 hodín. Nájdete tu zlaté pieskové pláže s dobrým vstupom do mora.