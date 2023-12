ZSSK pred sviatkami posilňuje spojenia: Naviac vypraví 25 vlakov, cestujúcim odporúča zakúpiť si lístky čím skôr

Celkovo pridáva 25 vlakov, z toho 5 expresných a 20 rýchlikov, a navyše zvyšuje kapacitu 24 spojov InterCity (IC) vlakov o 42 vozňov. Posilní aj medzištátne rýchliky na západnú Ukrajinu. Národný osobný dopravca informoval, že aktuálna obsadenosť najvyťaženejších vlakov počas sviatkov je 80 %. Najviac predaných lístkov pred Vianocami je v expresných a IC vlakoch z Bratislavy do Košíc. Vypredané sú aj niektoré medzištátne vlaky z Košíc do ukrajinského Mukačeva.

Lístky si zakúpte čím skôr

ZSSK cestujúcim odporúča, aby si zakúpili lístky čím skôr. Očakáva, že obsadenosť vlakov môže v nasledujúcich dňoch ešte stúpať. „Vianoce a Nový rok sú časom, keď sa rodiny stretávajú bez ohľadu na vzdialenosť. Aby sme uľahčili tieto rodinné stretnutia, rozšírením vlakových spojení prepájame regióny západného, stredného a východného Slovenska,” uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Peter Helexa. „Situáciu budeme v priebehu dní monitorovať, ak to bude potrebné, vieme dopravu ešte posilniť,” podotkol.

ZSSK pridáva extra vlaky v piatok 22. až nedeľu 24. decembra, ako aj v sobotu 6. a nedeľu 7. januára 2024. Tento piatok vypraví navyše štyri vlaky. Expres Šarišan má odchod z Bratislavy hlavnej stanice 14:27 a príchod do Prešova 19:59. Ďalej ide v náhradnej súprave s prestupom v Prešove, odkiaľ odchádza 20:15 a do Strážskeho prichádza 21:12. Náhradná autobusová doprava má odchod zo Strážskeho 21:26 a príchod do Humenného 21:40. V piatok pôjdu aj expres Tatran na linke Bratislava 16:27 – Košice 21:53, rýchliky Urpín Bratislava 16:51 – Zvolen 20:04 a Považan Bratislava 19:55 – Žilina 22:23.

ZSSK pridá k IC vlakom medzi Bratislavou, resp. Viedňou a Košicami jeden až dva vozne, v jednom prípade tri vozne. V stredu 20. decembra posilnila tri spoje IC, vo štvrtok 21. decembra pridá vozne k piatim týmto vlakom, v piatok 22. decembra k všetkým ôsmim „icečkám”, v sobotu 23. decembra bude posilnených sedem súprav a v utorok 26. decembra jeden IC vlak. Dopravca posilní aj dva medzinárodné rýchliky Zakarpatia medzi Košicami a Mukačevom v pohraničnej Zakarpatskej oblasti – 20. až 23. decembra, 26. až 30. decembra a 2. až 14. januára 2024. Tieto vlaky budú mať o jeden vozeň navyše.