Zničujúcu vetu z filmu Don’t Look Up vymyslel DiCaprio, nechceli ju použiť. Pôvodne mal koniec vyzerať takto

Film Don’t Look Up prepísal rekordy sledovanosti streamovacieho giganta. Iba za 11 dní si ho na Netflixe pozreli milióny ľudí z celého sveta. Ak ani vám nedali záverečné slová tejto búrlivo diskutovanej snímky spať, mali by ste vedieť, že sú dielom Leonarda DiCapria, prezradil režisér Adam McKay v rozhovore pre Insider.

Redaktor portálu sa McKaya opýtal na priebeh spolupráce s hercom Leonardom DiCapriom, ktorý, ako už možno viete, sa na vzniku snímky podieľal aj mimo svojho hereckého výkonu. “S Leom to bolo vždy produktívne. Bol úctivý a naozaj šikovný.” Dodal, že aj keď sa mu niekoľko viet v scenári nezdalo, vždy sa ku nim postavil s rešpektom.

Pamätná veta vo filme ani nemala byť

Priznal, že nápad s poslednou replikou, ktorá vo filme odznela, prišla práve od DiCapria. A to rovno v deň natáčania. “Či veríte alebo nie, veta na konci filmu, kedy hovorí “naozaj sme mali všetko” v scenári nebola. Prišiel s ňou v deň, kedy sme scénu nakrúcali,” prezradil. Konkrétne vo filme zaznela pri poslednej večeri, kde sa stretli hlavní hrdinovia a zažili kruté následky konca sveta na vlastnej koži.

Možno ste sa pri sledovaní zvedavo zamýšľali nad tým, ako snímka vlastne skončí. Za nás môžeme spokojne povedať, že jej záver bol poriadne intenzívny a dokázal divákov zasiahnuť na tom správnom mieste. A presne to aj chcel režisér dosiahnuť. Sám si kládol otázku, ako naložiť s koncom. Do toho vstúpil DiCaprio, ktorý trval na tom, aby replika, ktorú práve vymyslel, bola vo finálnom strihu použitá.

Dotlačil ich k tomu a urobil dobre

“Pri strihu bol prítomný aj Leo a dotlačil nás k tomu, aby sme tam tú vetu nechali. Bola zničujúca. Snažili sme sa koniec správne vybalansovať,” prezradil režisér. “Nechcete divákov traumatizovať, no zároveň chcete, aby ich to zasiahlo. Už sa blížil finálny strih a stále tam nebola. V tom Leo povedal, aby sme tú repliku skúsili použiť. Keď sme to spravili, výsledok bol silný.” Dodal, že sa ju najprv báli použiť. Napokon sa z nej však stala hláška celého filmu.

Teraz spätne si skúste predstaviť, že by namiesto týchto slov vyšiel z hercových úst iba text “skúsili sme to” a týmto by bola snímka v podstate uzavretá. Práve DiCaprio bol ten, ktorému sa to nezdalo. A jeho intuícia nesklamala a replika “naozaj sme mali všetko” mnohým divákom naháňa zimomriavky a skutočne patrí medzi najpamätnejšie a najdôležitejšie, ktoré vo filme zazneli. Pretože interpretácia týchto slov nás môže poriadne zasiahnuť.