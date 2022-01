Číslo z filmu Don’t Look up je skutočné. Diváci volajú na erotickú linku k rozpáleným dámam a vzrušujúcim mužom

Film Don’t Look up aktuálne láme rekordy sledovanosti po celom svete. Zvedavým divákom okrem samotnej témy, s ktorou sa pohráva, udrelo do očí aj telefónne číslo, na ktoré sa, samozrejme, rozhodli okamžite zatelefonovať. A čakalo ich prekvapenie, aké pravdepodobne vôbec nečakali, píše magazín People.

Možno si ešte pamätáte nedávny škandál so seriálovým megahitom Squid Game, v ktorom tvorcovia omylom uverejnili existujúce číslo ženy. Zrazu jej začali prichádzať hovory od ľudí z celého sveta, čo ovplyvnilo jej pokojné bežné fungovanie. Netflix napokon musel spomínanú časť upraviť.

Virtuálny sex ako riešenie strachu z klimatickej krízy?

Diváci sa nezapreli ani v prípade snímky Don’t Look up a keď videli na obrazovkách telefónne číslo, jednoducho naň museli zatelefonovať. Čakalo ich však bizarné prekvapenie.

Spomínané telefónne číslo sa objavilo v scéne reklamy, v ktorej účinkuje Leonardo DiCaprio a promuje linku, na ktorú sa môžu ľudia vo filme obrátiť, ak pociťujú úzkosti z aktuálnej situácie. Linka sľubuje priniesť pokoj v duši. DiCaprio hovorí, že možno sa jednému z ich vedcov podarí stať sa na chvíľu priateľom, o ktorého sa môžeme oprieť v týchto neistých časoch.

Diváci sa na internete bavia

The New York Post informuje, že diváci zostali prekvapení po tom, ako sa pokúsili na vyššie uvedené číslo zatelefonovať. Svoje dojmy zdieľali na Twitteri. Linka, ktorej číslo patrí, totiž prináša iný druh “pokoja v duši”, než si mysleli.

IT CALLS A PHONE SEX LINE

Don’t Look Up is hilarious pic.twitter.com/Hz65zGJUZK — Deet64 🌵 (@_deet64) December 29, 2021

Používateľ @Bruzzi96 napísal, že na číslo zavolal a zistil, že ide o sex chatovú službu. Označil oficiálny profil filmu s tým, že ide o dobrý žartík.

Called the 800 number they used in Don’t Look Up. It’s a phone sex chat service. LMAOOO, good prank @dontlookupfilm — Chris (@Bruzzi96) January 2, 2022

Namiesto vedcov rozpálené dámy a vzrušujúci chlapi

The Post potvrdil, že bezplatné telefónne číslo skutočne patrí erotickej službe. Zo záznamníku sa po zatelefonovaní ozýva, že ide o najhorúcejšiu horúcu linku v Amerike. “Muži, rozpálené dámy už čakajú na rozhovor s vami. Teraz stlačte jednotku. Dámy, ak sa chcete porozprávať so zaujímavými a vzrušujúcimi chlapmi, stlačte dvojku,” cituje The New York Post.

Magazín People po tom, ako sa táto správa stala na internete virálnou, požiadal Netflix o vyjadrenie, zatiaľ však streamovací gigant neodpovedal. The Post pristúpil k tomuto virálu ešte humornejšie a oslovil spolupracovníkov režiséra Adam McKaya, či podľa neho môže sex po telefóne vyriešiť strach spojený s klimatickou hrozbou.

Žartík alebo chyba?

Hovorí sa o rôznych možnostiach a ľudí na internete baví možnosť, že nešlo o chybu, ale o zámer a tvorcovia si na divákov pripravili chyták. Veď DiCapriove slová o priateľovi, o ktorého sa môžu ľudia oprieť, by metaforicky sedeli aj na erotickú horúcu linku. Pravdepodobne však traumy z klimatickej zmeny nebudú mať takéto rýchle riešenie.