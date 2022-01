Don’t Look Up láme rekordy sledovanosti Netflixu. Za 11 dní film videli milióny ľudí, DiCaprio z toho ale radosť nemá

O filmovej novinke z dielne streamovacej služby Netflix, ktorá mala na platforme premiéru na Štedrý deň, sa toho v médiách píše čoraz viac. Hviezdne obsadená trpká komédia o konci sveta síce rozdelila divákov na dva protichodné tábory, ani to nezabránilo tomu, aby sa z nej nestal hotový hit. Len v priebehu prvých 11 dní od uvedenia je totiž, zdá sa, jedným z najsledovanejších filmov vôbec.

Je známe, že streamovací gigant sledovanosť svojich diel ráta pomerne zvláštnym spôsobom. Dôležitých je v tomto prípade najmä prvých 28 dní (teda zhruba 4 týždne) od uvedenia snímky, kedy má dielo najväčší potenciál zaujať čo najširšie publikum. Na základe toho Netflix tiež následne aj zostavuje rebríčky najsledovanejších seriálových, či v tomto prípade filmových projektov. A posledná Top 10 sa zrejme už čoskoro bude meniť.

Nový hit na Netflixe

Ako informoval web Screenrant, trpkej komédii Don’t Look Up s Leonardom DiCapriom a Jennifer Lawrence v hlavných úlohách sa totiž darí viac, než ktokoľvek čakal. Na pokorenie rekordu v sledovanosti dokonca filmu režiséra Adama McKaya stačilo len 11 dní. Práve počas tohto intervalu si túto novinku, ktorá čoraz viac zapĺňa média po celom svete, doposiaľ pozreli už milióny divákov.

Koľko presne to je, to sa dozvieme až neskôr. Netflix totiž sledovanosť uvádza v počte hodín, ktoré predplatitelia strávili sledovaním toho-ktorého diela. A v prípade snímky Don’t Look Up to bolo viac ako 263 320 000 hodín. Vďaka tomu je táto novinka aktuálne na treťom mieste medzi najsledovanejšími filmami, aké Netflix kedy vyrobil. Prvé miesta drží horor Bird Box so sledovanosťou viac ako 282 miliónov sledovaných hodín a akčák Red Notice, ktorý je najsledovanejším filmom Netflixu vôbec. Počas prvých 28 dní od uvedenia vygeneroval viac ako 364 miliónov hodín zhliadnutí.

Vzhľadom na to, že Don’t Look Up je na platforme ešte pomerne krátko, je isté, že minimálne Bird Box napokon prekoná. Tvorcovia však veria, že sa mu podarí dostať sa na úplný vrchol.

Zlé recenzie uškodili najmä DiCapriovi

Nová komédia rozdelila divákov na dva tábory, kvôli čomu má hviezdne obsadený film na rozličných portáloch skôr priemerné hodnotenia. My sme sa jej venovali aj v predchádzajúcich článkoch.

Zlé hodnotenia divákov naprieč celým svetom ale aj napriek tomu snímke Don’t Look Up prinášajú nemalú publicitu. Každý totiž chce vidieť film, o ktorom sa teraz hovorí najviac. Práve spomínané hodnotenia sú ale niečím, z čoho už vonkoncom nemá radosť predstaviteľ hlavnej úlohy DiCaprio.

Horšia reputácia filmu totiž spôsobila, že na webe Rotten Tomatoes prišiel o pozíciu herca, ktorý účinkuje v najviac kvalitných filmoch. Až 8 rokov sa Leonardove filmy držali vo vysokých číslach, teda boli označené za také, ktoré sa oplatí vidieť. Ide pritom o každý jeden film, v ktorom za posledných 8 rokov účinkoval.

Don’t Look Up toto ťaženie s hodnotením len 56 % na Rotten Tomatoes však prerušilo. Filmová novinka je tak najhoršie hodnoteným počinom, v ktorom sa obľúbený herec za posledné roky objavil, pripomína web LAD Bible.