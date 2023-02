Platia jej menej, lebo má vagínu: Jennifer Lawrence dostala za filmový megahit o milióny menej ako DiCaprio

Rodové rozdiely by sa pomaly, ale isto mali stávať vecou minulosti. Ženy ale so skleneným stropom bojujú aj naďalej. Jennifer Lawrence vyjadrila svoju frustráciu z toho, že za rolu vo filme Don´t Look Up zarobila o 5 miliónov dolárov menej ako jej herecký kolega Leonardo DiCaprio.

Rozdiely bijú do očí

Film Don´t Look Up (K zemi hľaď!) rozdelil divákov na dva tábory ešte v roku 2021, informuje UNILAD. Jennifer Lawrence sa ale rozhodla poukázať na problém, ktorý je stále aktuálny. Napriek tomu, že stvárnila jednu z hlavných postáv, dostala zaplatené o 5 miliónov dolárov menej ako jej herecký kolega Leonardo DiCaprio.

Možno sa zamýšľate nad tým, prečo sa bohatá herečka zaoberá tým, že dostala za film o niekoľko miliónov menej. Lawrence priznáva, že herci naozaj dostávajú za svoju prácu poriadne pálky. Poukazuje však na nerovnosť medzi platom žien a mužov v tomto fachu.

Lawrence aj DiCaprio stvárnili vo filme vedcov, ktorí sa zúfalo snažia upozorniť ľudí na blížiacu sa kométu, ktorá môže zlikvidovať celé ľudstvo. V rozhovore pre Variety sa herečka vyjadrila, že kým ona zarobila 25 miliónov dolárov, za rovnakú prácu dostal DiCaprio 30 miliónov dolárov. Aj vo vyjadrení pre Vogue priznala, že jej tento rozdiel prekáža.

Tí s penismi zarábajú viac

Hovorí, že nezáleží na tom, akú prácu odvedie, aj tak nedostane taký plat, ako muži, lebo má vagínu. Film Don´t Look Up ani zďaleka nie je jediný prípad, kedy rozdiel v platoch bil do očí. Za film American Hustle (Špinavý trik) z roku 2014 taktiež dostala zaplatené menej ako Bradley Cooper či Christian Bale. Rovnako menej dostala aj Amy Adams.

Lawrence tvrdí, že keď sa dozvedela o tom, že „tí s penismi“ zarábajú na filmoch viac ako ona, nehnevala sa na produkčnú spoločnosť, ale na seba. Aby toho nebolo málo, začali sa na jej adresu objavovať aj klebety o tom, že sa vyspala s Harweym Weinsteinom, ktorý mal pod palcom film Terapia láskou (The Silver Linings Playbook).

Ten si za sexuálne násilie páchané na ženách v súčasnosti odpykáva 23-ročný trest. Weinstein v roku 2018 vypustil z úst komentár, že Jennifer Lawrence to dotiahla tak ďaleko vďaka tomu, že sa s ním vyspala. Herečka to ale popiera a v jednom z rozhovorov sa vyjadrila, že je to tá najbizarnejšia vec, akú kto o nej počas jej kariéry povedal.