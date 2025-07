Znečistenie z varenia ohrozuje viac ako miliardu ľudí. Riešenie problému je pritom lacné a dostupné

Až miliarda Afričanov je vystavená zdravotným a environmentálnym rizikám v dôsledku varenia na otvorenom ohni alebo s použitím nebezpečných palív, upozornila v piatok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Podľa jej správy tento problém spôsobuje ročne toľko emisií skleníkových plynov ako celosvetová letecká doprava.

Otvorený oheň alebo pece

Dve miliardy ľudí na celom svete naďalej varia na otvorenom ohni alebo na obyčajných peciach, v ktorých spaľujú drevo, drevené uhlie, poľnohospodársky odpad alebo hnoj, zistila správa IEA. „Je to jedna z najväčších nespravodlivostí našej doby, najmä v Afrike,“ povedal agentúre AFP šéf IEA Fatih Birol.

IEA odhaduje, že v Afrike zomrie ročne 815-tisíc ľudí predčasne v dôsledku zlého ovzdušia v domácnostiach, najmä pre nedostupnosť čistých spôsobov varenia. Najviac trpia ženy a deti, ktoré denne trávia hodiny zháňaním paliva a udržiavaním ohňa. To odoberá čas na možnosť plateného zamestnania alebo vzdelávania.

Riešenie je lacné a jednoduché

Riešenie je podľa IEA jednoduché a lacné. Ročná investícia dve miliardy dolárov, čo predstavuje len 0,1 % globálnych investícií do energetiky, by mohla problém v Afrike natrvalo vyriešiť. Alternatívy sú podľa IEA známe – elektrina zo solárnych panelov, obnoviteľný plyn či skvapalnený ropný plyn (LPG), ktorý je síce fosílnym palivom, no je ekologickejší ako spaľovanie dreva a ničenie lesov.

Od roku 2010 získalo prístup k moderným spôsobom varenia 1,5 miliardy ľudí v Ázii a Latinskej Amerike, no v subsaharskej Afrike sa situácia naďalej zhoršuje. IEA odhaduje, že zavedenie čistého varenia by do roku 2040 zabránilo 4,7 milióna predčasných úmrtí a znížilo emisie o 540 miliónov ton ročne.