Znamenia, ktoré je najťažšie milovať: Nepustia si ľudí k telu a nikdy neviete, čo od nich máte čakať

Astrológia delí ľudí na dvanásť znamení podľa ich dátumu narodenia. Každé zo znamení má pritom svoje predpoklady, vlastnosti, ale tiež výzvy a dokáže tak ľuďom napovedať, čo by sa mohlo pokaziť, ak sa zaujímajú o niekoho, kto patrí pod dané znamenie.

Potom, ako vo vzťahu zložíte ružové okuliare, prichádzajú v láske prvé výzvy. Nie všetci sú však na ne pripravení, a tak sa rýchlo ukáže, kto sa partnerovi dokáže prispôsobiť a kto nie je pripravený na vzťah, keďže sa odmieta zmeniť. Niektoré znamenia je preto náročnejšie milovať než tie ostatné, keďže ich prirodzené vlastnosti im komplikujú cestu za láskou.

Portál THOUGHT CATALOG sa zameral na najhoršie vlastnosti daných znamení a vybral tie, ktoré je najťažšie milovať.

Panna

Panny sú pravdepodobne najsamostatnejšie znamenia zverokruhu. K väčšine vzťahov tiež pristupujú veľmi analyticky a takmer manažérsky. Aj keď to nie je úmyselné, Panny si automaticky udržujú od ľudí vzdialenosť, kým si nie sú isté, že im môžu dôverovať. Preto nie sú ľudia, ktorých sa dá ľahko milovať.

Na to, aby Panny niekoho milovali, musia nechať padnúť svoje múry a otvoriť sa, čo pre nich nie je prirodzené. Keď sa im to podarí, sú úžasnými partnermi, ale rozhodne im to môže chvíľu trvať.

Škorpión