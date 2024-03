Známa banka prichádza so zmenou, ktorá sa vám nemusí páčiť. Už o pár dní zruší jednu službu, nie však pre všetkých

Možno ste už zažili túto situáciu — chceli ste vložiť peniaze na účet do inej banky, tak ste zavítali do pobočky Raiffeisen bank, aj keď nie ste jej klientom a vybavili ste, čo ste potrebovali. No pozor, od apríla zavádza zmeny a niektorí tu už nepochodia.

Raiffeisen Bank uvádza na svojom webe, že od 1. apríla zruší službu určenú neklientom s možnosťou vykonávať vklad na účet do inej banky.

Stačí navštíviť banku, na ktorej účet peniaze chcete vložiť

„Neklienti majú možnosť vložiť finančné prostriedky do inej banky priamo prostredníctvom pobočiek tejto inej banky. Ďalšou možnosťou je prevod finančných prostriedkov z účtu vedeného v Raiffeisen banke alebo v inej banke,“ vysvetľuje banka.

Takže ak ste klientmi tejto banky, žiadnych zmien sa nemusíte obávať. No ak nie a chceli by ste využiť túto službu, už tu nepochodíte.

Banka sa za prípadný diskomfort vopred ospravedlnila.