Nakúpili sme v superlacnej poľskej Biedronke: Za toto sme zaplatili pod 10 eur, šokovali nás potraviny za pár centov

Informácií o tom, že lacná Biedronka prichádza na Slovensko, je stále viac. Mnohí Slováci tento reťazec veľmi dobre poznajú z Poľska, kam chodia za výhodnými nákupmi. Pred rokom sme zavítali do mestečka Krynica, ktoré sa nachádza len na skok od našich hraníc a v miestnej Biedronke sa skutočne slovenčina ozývala z každej strany. Teraz sme sa v Biedronke rozhodli aj nakúpiť a výsledná cena nás skutočne prekvapila.

V článku sa dozviete aj: aká vládla atmosféra v preplnenej Biedronke v Krakove;

koľko sme zaplatili za 10 položiek v košíku;

že ceny základných potravín od minulého roka klesli;

aké sú v porovnaní s tými u nás na Slovensku;

či sa očakáva, že u nás konkurencia po príchode Biedronky zlacnie.

Preplnené regály, ľudia tlačiaci sa v úzkych uličkách

Tentoraz sme sa vybrali do Krakova, ktorý vám odporúčame navštíviť napríklad na predĺžený víkend. Okrem dúška histórie, množstva zaujímavých podnikov či bujarého nočného života tu nájdete aj sieť predajní Biedronka, ktorá medzi Slovákmi spôsobila ošiaľ. Stalo sa tak ešte minulý rok, kedy sa začalo hovoriť o tom, že tento poľský reťazec, patriaci pod portugalskú spoločnosť Jerónimo Martins, otvorí predajne aj u nás.

Navštívili sme konkrétne predajňu sídliacu pri obchodnom centre Galeria Krakowska. Zavítali sme sem v nedeľu doobeda a už hneď pri príchode nás čakal obrovský šok. Ten mohol byť zapríčinený tým, že obchody s výnimkou malých potravín sú v Poľsku v nedeľu zatvorené a aj samotnou polohou tejto Biedronky — nachádza sa na strete obchodného centra a stanice, kde sa premelie obrovské množstvo ľudí. Mali sme šťastie, že táto predajňa bola otvorená, keďže Biedronky naokolo mali zavreté.

Od vstupu do predajne sme sa tlačili s ostatnými ľuďmi v úzkych uličkách a podobne to vyzeralo prakticky počas celého nášho nákupu. Dokonca aj pri pokladniciach sa tvorili obrovské rady.

Hneď nám padla do oka široká ponuka ovocia a zeleniny. Našli sme dokonca aj červený či žltý melón, viacero druhov čučoriedok a podobne. Z pohľadu nakupujúceho tu bol však veľmi stiesnený priestor, „milión“ ľudí hlava na hlave, a tak sme si tovar ani nestihli poriadne obzrieť. V tej atmosfére chcel človek len rýchlo vložiť do košíka potrebné potraviny z nákupného zoznamu a ísť rýchlo preč.

Tovaru bolo v predajni veľa, no uličky pre zákazníkov o to užšie. Nemôžeme však povedať, že by bol v obchode neporiadok. Regály boli upratané a plné. Celkovo bolo na výber zo širokého množstva sortimentu.

Za 10 položiek sme zaplatili len 9 eur