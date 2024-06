Zlatica Švajdová Puškárová vyvrátila všetky špekulácie. Prehovorila, prečo odchádza z Televíznych novín

Zlatica Švajdová Puškárová sa po dlhodobej práceneschopnosti vracia na televízne obrazovky. Prvý raz po dlhšom čase sme ju mohli vidieť v rozlúčkovom rozhovore s odchádzajúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Teraz televízia Markíza oznámila, že už čoskoro príde s novým projektom.

Ako sme vás už informovali v článku, Markíza vo svojej tlačovej správe informovala o tom, že Zlatica Švajdová Puškárová v rámci sobotňajšieho vysielania Televíznych novín predstaví svoj autorský projekt, pravidelnú reportážnu sériu s názvom Zlaté talenty so Zlaticou. V rámci nej bude cestovať po celom Slovensku a netradičným spôsobom predstavovať divákom a diváčkam talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia mediálnu pozornosť.

Ako je to s Televíznymi novinami?

Mnohí ľudia si po odvysielaní rozhovoru s odchádzajúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou mysleli, že sa Zlatica vráti do Televíznych novín či inej politickej relácie, no moderátorka ich vyviedla z omylu. Ako napísala na sociálnych sieťach, Slovensko má byť krajina talentu a nie krajina konfliktu.

Napísala to jednoznačne

„Žijeme v ťažkej spoločenskej klíme, aj preto som prijala osobné rozhodnutie. Požiadala som vedenie televízie Markíza, aby ma nateraz uvoľnili z postu moderátorky Televíznych novín. Vystúpila som zo svojej zóny pracovného komfortu, lebo cítim, že je to práve teraz potrebné. Chcelo to odvahu, ale tá mi nikdy nechýbala. Zobrala som kameru, mikrofón do ruky a hľadám inú tvár Slovenska. Budem netradičnou formou vyhľadávať mladé, šikovné, často až svetové talenty, ktoré sú napriek skvelým úspechom spoločensky neviditeľné,“ napísala Zlatica.

Dodala tiež, že chce prispieť k tomu, aby upriamila pozornosť na talenty, ktoré svojimi schopnosťami inšpirujú a motivujú nielen svoju generáciu, ale celú spoločnosť. „Vidím v tom príležitosť práve v tomto kritickom období prirodzene vyvolať hrdosť a nie nenávisť.“ Zároveň napísala, že je zvedavá, kam ju táto cesta privedie, ale už teraz ju to veľmi baví. „Ľudia, ktorých stretávam, sú skvelí, priateľskí, som rada, že som vyšla z televízneho štúdia medzi ľudí.“