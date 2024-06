Bývalý manžel Zuzany Čaputovej prehovoril o nádore dcéry Emmy. Jeho slová sa dotkli mnohých ľudí

Zuzana Čaputová prehovorila o hrôzostrašnom momente v rodine, ktorý mohol spôsobiť, že nebude vykonávať funkciu prezidentky. Jej dcére Emme týždeň pred inauguráciou našli nádor na mozgu a o svojom nástupe veľmi pochybovala.

Zuzana Čaputová otvorene v rozhovore s českým novinárom Erikom Taberym prezradila, že vážne zdravotné problémy jej dcéry Emmy u nej spôsobili pochybnosti, či má vôbec nastúpiť do funkcie prezidentky. Emmu v tej dobe trápili bolesti hlavy a po vyšetrení u neurológa jej diagnostikovali nádor na mozgu.

Zuzana Čaputová to nezvládala dobre

Ako povedala Zuzana Čaputová v knihe Nestratiť sa sama sebe, bola to veľká emocionálna strela do najslabšieho miesta, ktoré má, čím sú jej deti a z diagnózy sa zosypala. „Spomínam si, že pre tú šialenú vnútornú bolesť a strach, ktoré som nemohla vyjadriť, som si hlboko vrývala nechty do rúk, aby som ju cítila. Nikdy v živote som tak zúfalo neplakala.“ Vzhľadom na celú situáciu bolo v hre aj to, že nenastúpi do funkcie prezidentky.

Čo na to otec?

Ako sa neskôr, našťastie, ukázalo, Emma mohla podstúpiť operáciu a nádor jej neohrozoval ani sluch, ani zrak. Bývalý manžel Zuzany Čaputovej a otec Emmy povedal: „Bolo to ťažké obdobie pre nás všetkých, ale veril som, že to bude v poriadku. Postupné vyšetrenia potvrdili, že by ten nález nemal byť nebezpečný. Ale neistota na začiatku a obava boli ťažké pre všetkých, najmä pre Emmku."

Napriek tomu, že sa dvojica v roku 2018 rozviedla, udržiavajú dobré vzťahy. Samotná Emma vraj ani nepomyslela na to, že by jej mama nemala nastúpiť do funkcie prezidentky. „Aj keď som sa bála o svoje zdravie, snažila som sa čo najrýchlejšie vrátiť do bežného života, pokračovať v štúdiu na strednej škole a prijať maminu novú prácu. Našťastie sa nádor ukázal nie nebezpečný,“ povedala Emma.