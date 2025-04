Zlá správa pre fanúšikov: Na MS nebudeme mať žiadneho hráča z NHL. Jediný kandidát neprešiel zdravotnou prehliadkou

Martin Pospíšil bol reálne jediný slovenský hokejista, ktorého tím nepostúpil do play-off o Stanleyho pohár a mohol z NHL posilniť Slovensko na majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku. Napokon nepríde ani on. Viaceré slovenské médiá v nedeľu predpoludním informovali, že 25-ročný útočník Calgary neprešiel zdravotnou prehliadkou a na reprezentačnom vrchole sezóny bude chýbať.

Pospíšil to potvrdil novinárovi Denníka Šport Tomášovi Prokopovi, ktorý to avizoval na sociálnej platforme X. Martin Pospíšil bol pred rokom na MS v Česku najproduktívnejší slovenský útočník. V siedmich zápasoch nazbieral rovnaký počet bodov za tri góly a štyri asistencie. Pred štvrťfinále s Kanadou ho vyradilo zranenie, Slováci prehrali 3:6 a so šampionátom sa rozlúčili.

Druhý najproduktívnejší Slovák

Pospíšil bol v tejto sezóne NHL druhý najproduktívnejší Slovák v základnej časti. V 81 zápasoch nazbieral 25 bodov za 4 góly a 21 asistencií, ale tréner Ryan Huska ho chválil najmä za tvrdú fyzickú hru a obetavosť v zápasoch. V 81 zápasoch súperom uštedril až 301 bodyčekov, čím sa vyštveral na tretie miesto v NHL v tejto hernej činnosti. Viac „hitov“ nazbierali iba Kiefer Sherwood (462) a Mathieu Olivier (306).