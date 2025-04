Žiakom dnes začínajú prázdniny: Doma budú do stredy. Najbližšie voľné dni ich čakajú čoskoro, pozrite si prehľad

Žiaci základných a stredných škôl majú od štvrtka veľkonočné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 23. apríla. Veľkonočné prázdniny sú pre školákov posledným dlhším voľnom pred koncom školského roka. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 30. júna do 31. augusta.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Najbližšie budú žiaci doma aj 1. a 8. mája, čo sú štátne sviatky. Najbližšie štyri týždne nás tak čakajú len štvordňové pracovné týždne.

Prehľad ďalších prázdnin

Veľkonočné prázdniny: 17. apríl 2025 (štvrtok) – 22. apríl 2025 (utorok) Posledný deň vyučovania: 16. apríl 2025

Začiatok vyučovania po prázdninách: 23. apríl 2025

Letné prázdniny: 30. jún 2025 (pondelok) – 31. august 2025 (nedeľa) Posledný deň vyučovania: 27. jún 2025

Začiatok vyučovania po prázdninách: 1. september 2025

Jesenné prázdniny: 30. október 2025 (štvrtok) – 31. október 2025 (piatok) Posledný deň vyučovania: 29. október 2025

Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. november 2025