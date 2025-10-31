Žiadny sex, žiadny problém. Mladé ženy hromadne volia celibát, a dôvod vás veruže prekvapí

Stále viac mladých žien vedome odmieta náhodné známosti a sex na jednu noc a vracia sa k dobrovoľnej abstinencii. Nejde o moralizovanie ani náboženský návrat, skôr o únavu z povrchnej digitálnej romantiky a túžbu po zdravých hraniciach.
Ako uvádza magazín The New York Post, medzi mileniálkami a generáciou Z rastie fenomén poklesu sexuálnej aktivity v populácii. Ženy si vedome dávajú pauzu od randenia, investujú energiu do seba a odmietajú hookup kultúru (nezáväzný sex bez vzťahu, zvyčajne nadviazaný cez zoznamovacie aplikácie, pozn. red.).
Únava z krátkych vzťahov
Mladé ženy hovoria, že ich moderný „situationships“ (vzťah bez jasnej definície, pozn. red.) emocionálne vyčerpal. Stále dookola nové začiatky bez pokračovania, vzťahy bez jasných úmyslov a nádej, ktorá napokon skončí len ako ticho v správach, to všetko podľa nich nahlodáva dôveru aj sebavedomie.
Mandana Zarghami, ktorá bola štyri roky v celibáte, tvrdí, že sa rozhodla pre pauzu po sérii sklamaní, ktoré jej nepriniesli nič okrem frustrácie. „Prvých šesť mesiacov až rok bolo extrémne ťažkých, pretože ako ľudia túžime po spojení, intimite, emocionálnej blízkosti,“ priznala.
