Žiadny byt ani dom: Jaro Slávik priznal dôvod, prečo nič nevlastní a prečo má strach z nehnuteľností

Zatiaľ čo mnohé slovenské celebrity s hrdosťou ukazujú, koľko nehnuteľností vlastnia doma či v zahraničí, Jaro Slávik ide úplne opačným smerom. Známy hudobný producent a porotca talentových šou sa už roky vedome vyhýba vlastníctvu čohokoľvek, čo by ho mohlo „pripútať“.

Ako Slávik prezradil pre denník Nový Čas, k nehnuteľnostiam má vyhranený postoj. Napriek tomu, že mu jeho profesia umožňuje pohybovať sa po svete a užívať si pohodlie v prestížnych lokalitách, nikdy nemal potrebu investovať do vlastného bývania. Aj keď by si to mohol dovoliť, vlastníctvo preňho nepredstavuje istotu ani výhodu. Skôr ho vníma ako zbytočnú záťaž, ktorej sa radšej vyhne.

Neznáša vlastniť veci

Slávik otvorene priznáva, že vlastníctvo čohokoľvek ho už odjakživa skôr obmedzovalo než tešilo. „Ja neznášam vlastniť veci, pretože vlastníctvo vás zaťažuje. Ja som „traveler“ a cirkusant. Niekde niečo vlastniť sa mi zdá veľmi zaväzujúce,“ vysvetľuje.

Aj keď sa mnohým môže zdať takýto postoj nezvyčajný, on sám ho prirovnáva k strachu. „Ja som nikdy nedokázal mať investičný byt. Ako sa niekto bojí lietania alebo trvalého vzťahu, tak ja sa bojím vlastniť nehnuteľnosť,“ hovorí s nadhľadom.

