Žiadne tajnosti. Táňa Pauhofová konečne prehovorila o plánoch, či jej dcérka bude mať súrodenca

Foto: Instagram (tana_pauhofova_official)

Frederika Lyžičiar
Už je jasné, či sa Míla dočká súrodenca.

Herečka Táňa Pauhofová patrí medzi celebrity, ktoré si svoje súkromie strážia obzvlášť starostlivo.

Ako informuje magazín Báječná žena, slovenská herečka sa stala hosťom novej tolkšou A sme tu, kde sa nebála hovoriť o témach, ktoré zvyčajne necháva mimo pozornosti verejnosti. A keď už sa rozhodla prehovoriť, hovorila otvorene a bez okolkov, presne tak, ako je to pri nej zvykom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Stana Topolska (@stanatop)

Pravda o údajnej „tajnej“ svadbe

Moderátorov zaujímalo, ako vlastne vznikla predstava o jej „tajnej“ svadbe, keďže herečka nikdy nedávala najavo, že by okolo nej chcela robiť akékoľvek tajnosti. Pauhofová napokon uviedla, že tento obraz vytvoril najmä bulvár, zatiaľ čo samotná udalosť bola v skutočnosti celkom obyčajná a úplne jednoduchá.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Tana Pauhofova (@tana_pauhofova_official)


„My sme chceli svadbu, ktorá bude naša, čo najviac autentická. Nikdy som netúžila po bielych šatách… Pre mňa sú najdôležitejšie vzťahy, mať okolo seba blízkych ľudí. Čo by pre mňa mohlo byť vzácnejšie, než mať to u nás doma na záhrade, ktorá patrila môjmu dedkovi? Staral sa o ňu, takže som tam mala aj jeho, hoci už nebol. Oddával nás Jonatánov ocko, boli tam moji najbližší a celé to bolo o nás, o stretnutí, o našom rozhodnutí. Neurobila by som nič inak,“ povedala úprimne Pauhofová.

O materstve a rozhodnutí nemať ďalšie dieťa

